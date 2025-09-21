همکاری انجمن کاردرمانی و بهزیستی برای ارتقای سلامت سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار میثم محمدی رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران با سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی، طرحی ملی با هدف پایش و غربالگری سلامت سالمندان کشور به عنوان محور اصلی همکاری مشترک مطرح شد.
در این نشست، رئیس انجمن کاردرمانی ایران، با اشاره به ظرفیتهای گسترده علمی و تخصصی کاردرمانگران در کشور، بر اهمیت توجه به سلامت سالمندان تأکید کرد.
وی افزود: با استفاده از توان تخصصی کاردرمانگران در سراسر کشور، میتوان به غربالگری دقیقتر، شناسایی زودهنگام اختلالات عملکردی و افزایش کیفیت زندگی سالمندان دست یافت.
رئیس سازمان بهزیستی نیز بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت انجمنهای علمی در ارتقا کیفیت خدمات سلامت تأکید کرد و گفت: افزایش جمعیت سالمندان در سالهای آینده، لزوم تدوین برنامههای علمی، تخصصی و قابل اجرا را دوچندان کرده است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی از اجرای طرحهای ملی با مشارکت جامعه علمی و تخصصی کشور، از جمله انجمن کاردرمانی، حمایت کامل خواهد کرد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر تدوین تفاهمنامه همکاری و تشکیل کارگروههای تخصصی مشترک برای بررسی راههای اجرای این طرح ملی تأکید کردند.
