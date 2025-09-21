  1. سلامت
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

همکاری انجمن کاردرمانی و بهزیستی برای ارتقای سلامت سالمندان

انجمن کاردرمانی و سازمان بهزیستی، برای ارتقاء سلامت سالمندان کشور، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار میثم محمدی رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران با سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی، طرحی ملی با هدف پایش و غربالگری سلامت سالمندان کشور به عنوان محور اصلی همکاری مشترک مطرح شد.

در این نشست، رئیس انجمن کاردرمانی ایران، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده علمی و تخصصی کاردرمانگران در کشور، بر اهمیت توجه به سلامت سالمندان تأکید کرد.

وی افزود: با استفاده از توان تخصصی کاردرمانگران در سراسر کشور، می‌توان به غربالگری دقیق‌تر، شناسایی زودهنگام اختلالات عملکردی و افزایش کیفیت زندگی سالمندان دست یافت.

رئیس سازمان بهزیستی نیز بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌های علمی در ارتقا کیفیت خدمات سلامت تأکید کرد و گفت: افزایش جمعیت سالمندان در سال‌های آینده، لزوم تدوین برنامه‌های علمی، تخصصی و قابل اجرا را دوچندان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی از اجرای طرح‌های ملی با مشارکت جامعه علمی و تخصصی کشور، از جمله انجمن کاردرمانی، حمایت کامل خواهد کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تدوین تفاهم‌نامه همکاری و تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک برای بررسی راه‌های اجرای این طرح ملی تأکید کردند.

