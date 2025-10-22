ضرورت دسترسی عمومی به «کاردرمانی دست» در کشور

لاله لاجوردی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت مقوله توانبخشی دست در سلامت اندام فوقانی اشاره کرد و از تشکیل شاخه «هندتراپی» در انجمن علمی کاردرمانی خبر داد و گفت: توانبخشی دست مجموعهای از مداخلات تخصصی کاردرمانی است که پس از آسیبهایی مانند شکستگی، التهابات عضلانی و تاندونی، جراحیهای ترمیمی اعصاب، سوختگیها، فلجهای زایمانی، آسیبهای شبکه بازویی و حتی قطع عضو در اندام فوقانی ارائه میشود.
استاد تمام کاردرمانی، با تأکید بر اهمیت دسترسی عمومی به این خدمات افزود: کاردرمانی دست به بیماران کمک میکند تا توان حرکتی، حسی و عملکردی اندام فوقانی خود را بازیابند. این خدمات در مراکز کاردرمانی بیمارستانهایی مانند حضرت فاطمه (س)، فیروزگر، شفا، اختر، ۱۵ خرداد و نیز در کلینیکهای تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و علوم توانبخشی ارائه میشود.
عضو انجمن علمی کاردرمانی ایران، همچنین از معرفی نماینده ایران به فدراسیون جهانی توانبخشی دست خبر داد و گفت: این ارتباط بینالمللی فرصتی ارزشمند برای انتقال دانش روز، منابع آموزشی معتبر و ارتقای سطح علمی درمانگران ایرانی خواهد بود.
وی تأکید کرد: امید داریم با توسعه همکاریهای علمی، گسترش خدمات درمانی و افزایش آگاهی عمومی، بتوانیم گام مؤثری در ارتقای سلامت عمومی، بازتوانی بیماران و رشد تخصصی کشور در حوزه توانبخشی دست برداریم.
لاجوردی گفت: شاخه هندتراپی، به عنوان یکی از زیرمجموعههای علمی انجمن کاردرمانی، اهدافی همچون برگزاری کنفرانسهای علمی فصلی، ژورنال کلابها، دورههای آموزشی مهارتی و طراحی برنامههای آگاهیبخشی برای بیماران و خانوادهها را دنبال میکند.
