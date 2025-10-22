  1. سلامت
  2. درمان
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

ضرورت دسترسی عمومی به «کاردرمانی دست» در کشور

مدیر گروه کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بر اهمیت دسترسی عمومی به خدمات تخصصی کاردرمانی در کشور تاکید کرد.

لاله لاجوردی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت مقوله توانبخشی دست در سلامت اندام فوقانی اشاره کرد و از تشکیل شاخه «هندتراپی» در انجمن علمی کاردرمانی خبر داد و گفت: توانبخشی دست مجموعه‌ای از مداخلات تخصصی کاردرمانی است که پس از آسیب‌هایی مانند شکستگی، التهابات عضلانی و تاندونی، جراحی‌های ترمیمی اعصاب، سوختگی‌ها، فلج‌های زایمانی، آسیب‌های شبکه بازویی و حتی قطع عضو در اندام فوقانی ارائه می‌شود.

استاد تمام کاردرمانی، با تأکید بر اهمیت دسترسی عمومی به این خدمات افزود: کاردرمانی دست به بیماران کمک می‌کند تا توان حرکتی، حسی و عملکردی اندام فوقانی خود را بازیابند. این خدمات در مراکز کاردرمانی بیمارستان‌هایی مانند حضرت فاطمه (س)، فیروزگر، شفا، اختر، ۱۵ خرداد و نیز در کلینیک‌های تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و علوم توانبخشی ارائه می‌شود.

عضو انجمن علمی کاردرمانی ایران، همچنین از معرفی نماینده ایران به فدراسیون جهانی توانبخشی دست خبر داد و گفت: این ارتباط بین‌المللی فرصتی ارزشمند برای انتقال دانش روز، منابع آموزشی معتبر و ارتقای سطح علمی درمانگران ایرانی خواهد بود.

وی تأکید کرد: امید داریم با توسعه همکاری‌های علمی، گسترش خدمات درمانی و افزایش آگاهی عمومی، بتوانیم گام مؤثری در ارتقای سلامت عمومی، بازتوانی بیماران و رشد تخصصی کشور در حوزه توانبخشی دست برداریم.

لاجوردی گفت: شاخه هندتراپی، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های علمی انجمن کاردرمانی، اهدافی همچون برگزاری کنفرانس‌های علمی فصلی، ژورنال کلاب‌ها، دوره‌های آموزشی مهارتی و طراحی برنامه‌های آگاهی‌بخشی برای بیماران و خانواده‌ها را دنبال می‌کند.

حبیب احسنی پور

