به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزیر انرژی ترکیه گفت: با وجود درخواست‌های واشنگتن برای قطع واردات انرژی از روسیه، به خرید گاز طبیعی از این کشور ادامه خواهیم داد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیراً طی اظهاراتی مدعی شده بود که ترکیه آماده است خرید نفت از روسیه را متوقف کند.

وی در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با توقف واردات نفت از روسیه موافقت کرده است یا نه، گفت: نمی‌خواهم این را بگویم، اما اگر بخواهم، او این کار را خواهد کرد.

ترامپ افزود: فکر می‌کنم که او می‌تواند این کار (واردات نفت از روسیه) را متوقف کند. می‌دانید چرا؟ چون می‌تواند از خیلی‌های دیگر خرید کند.

ترکیه، در کنار هند و چین، از بزرگ‌ترین مشتریان نفت و گاز روسیه به شمار می‌رود و داده‌ها نشان می‌دهد که حجم گازی که امسال از روسیه به ترکیه و سپس به اروپا صادر شده، بیش از ۲۶ درصد افزایش یافته است.