موافقت اتحادیه اروپا با حذف واردات گاز از روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که وزرای انرژی این بلوک از پیشنهاد حذف تدریجی واردات نفت و گاز روسیه به این اتحادیه تا ژانویه ۲۰۲۸ حمایت کردند.

وزرای اروپایی در نشستی در لوکزامبورگ، برنامه‌هایی را تصویب کردند که طبق آن، قراردادهای جدید واردات گاز روسیه از ژانویه ۲۰۲۶، قراردادهای کوتاه‌مدت جاری از ژوئن ۲۰۲۶ و قراردادهای بلندمدت در ژانویه ۲۰۲۸ لغو خواهند شد.

این قانون هنوز نهایی نیست و کشورهای اتحادیه اروپا باید بر سر قوانین نهایی با پارلمان اروپا که هنوز در حال بحث درباره موضع خود است، مذاکره کنند.

اتحادیه اروپا قصد دارد تا با هدف محروم کردن کرملین از درآمدهای حاصل از فروش انرژی برای تامین مالی جنگ اوکراین، واردات انرژی روسیه را حذف کند.

روسیه در حال حاضر ۱۲ درصد از واردات گاز اتحادیه اروپا را تامین می‌کند. این رقم پیش از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، حدود ۴۵ درصد بود. مجارستان، فرانسه و بلژیک از جمله کشورهایی هستند که همچنان گاز روسیه را دریافت می‌کنند.

کمیسیون اروپا این پیشنهادها را طوری طراحی کرده که با وجود مخالفت قبلی مجارستان و اسلواکی (دو کشوری که هنوز نفت روسیه را وارد می‌کنند)، قابل تصویب باشد.