اردوغان: آمریکا در تصمیم لغو روادید برای مقامات فلسطینی تجدیدنظر کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه از آمریکا خواست که از تصمیمش مبنی بر لغو ویزای هیئت فلسطینی شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تجدیدنظر کند.

اردوغان با بیان اینکه این تصمیم واشنگتن مغایر با جوهره وجودی سازمان ملل است، گفت: صدای فلسطین خاموش نخواهد شد و آرمان فلسطین همچنان حضوری پررنگ در جلسات بین المللی آینده خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه قتل عام‌های انجام‌شده توسط رژیم اسرائیل در غزه از حافظه‌ها پاک نخواهد شد، گفت: مردم منصف، رنج کودکان و خانواده‌های فلسطینی را فراموش نخواهند کرد.

اردوغان گفت: حتی اگر مقامات فلسطینی غایب باشند، صدای مظلومان همچنان شنیده خواهد شد.

وزارت امور خارجه آمریکا چند روز قبل از تصمیم این کشور برای لغو ویزای اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: ما تصمیم گرفته‌ایم که ویزای اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین و سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) را پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کنیم.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن ابراز شگفتی از این اقدام آمریکا تأکید کرد: این تصمیم واشنگتن نقض توافقنامه مقر سازمان ملل است و ما از گوترش و شورای امنیت می‌خواهیم که مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند. ما تأکید می‌کنیم که تصمیم واشنگتن مانع به رسمیت شناختن بین‌المللی کشور فلسطین نخواهد شد.

در مقابل، «گیدئون ساعر» وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل مدعی شد: از همتای آمریکایی خود به خاطر پاسخگو کردن سازمان آزادیبخش و تشکیلات خودگردان فلسطین به خاطر حمایت از تروریسم تشکر می‌کنم. از رئیس جمهور آمریکا و دولت او به خاطر این گام جسورانه و ایستادن در کنار ما قدردانی می‌کنم.