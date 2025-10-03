حجتالاسلام عبدالحمید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز همدلی و همبستگی با مردم فلسطین برای ملت ایران جلوه خاصی دارد، اظهار کرد: یکی از مهمترین عرصههای همنوایی، عمل به شرعیات، غیرت، عفاف و حجاب است.
پژوهشگر و نویسنده حوزه عفاف و خانواده تصریح کرد: تصاویر زنان فلسطینی که کودکان خود با قنداقه خونین را در آغوش دارند و مقنعه و روسریشان آغشته به خون را بر سر خود حفظ کرده اند و نیز مردانی که بدنهایشان آغشته به خاک و خون است و زیر فشار مصیبتها هستند اما غیرت و پوشش شرعی را کامل رعایت میکنند. اینها درس بزرگی برای ماست. همچنین زنان و دختران فلسطینی در گرمای شدید، بدون برق و وسایل خنک کننده همچنان چادر، مانتوی بلند و مقنعه را کنار نگذاشتند.
وی ادامه داد: بسیاری از زنان غزه گفتند ما در دو سال اخیر تقریباً تمام ساعات شبانهروز مانتوی بلند یا چادر بر تن و مقنعه بر سر داریم، زیرا هر لحظه امکان بمباران خانهها وجود داشته و نمیخواهیم وقتی پیکرمان از زیر آوار بیرون کشیده شود، بی حجاب باشیم. این رفتار، ارزشمند و شگفتانگیز است و باید دختران و زنان ایرانی از آن درس بگیرند.
صادقی با اشاره به این که همبستگی صرفاً در قالب نقاشی یا نمایش کافی نیست، اظهار کرد: همانطور که برخی مردم ایران با اهدا پسانداز و طلا به جبهه مقاومت کمک کردهاند، رعایت عفاف و پوشش نیز یک ابزار مهم حمایت معنوی است. حتی دختران ایرانی میتوانند تصاویر زنان محجبه فلسطینی را که کودکان مصیبتزده خود را در آغوش دارند، تهیه و در مکانهای مناسب نصب کنند و با زنان کمحجاب گفتگو کرده، نظرشان را درباره فلسطین و غزه جویا شوند و سپس آنها را به این مسیر دعوت کنند.
پژوهشگر و نویسنده حوزه عفاف و خانواده بیان کرد: امروز میتوان این شعار را مطرح کرد: همانطور که زنان و دختران فلسطینی در زیر بمباران اسرائیل حجاب خود را کنار نگذاشتند، دختران باحیای ایرانی نیز در زیر بمباران رسانهای صهیونیستها عفاف و پوشش خود را ترک نخواهند کرد.
