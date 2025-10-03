  1. استانها
صادقی: حجاب سنگر مقاومت در نبرد رسانه‌ای صهیونیستی است

مشهد- پژوهشگر و نویسنده حوزه عفاف و خانواده گفت: زنان فلسطینی زیر بمباران، حجاب را رها نکردند؛ دختران ایرانی نیز زیر جنگ رسانه‌ای دشمن بر عفاف بمانند.

حجت‌الاسلام عبدالحمید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز همدلی و همبستگی با مردم فلسطین برای ملت ایران جلوه خاصی دارد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عرصه‌های هم‌نوایی، عمل به شرعیات، غیرت، عفاف و حجاب است.

پژوهشگر و نویسنده حوزه عفاف و خانواده تصریح کرد: تصاویر زنان فلسطینی که کودکان خود با قنداقه خونین را در آغوش دارند و مقنعه و روسری‌شان آغشته به خون را بر سر خود حفظ کرده اند و نیز مردانی که بدن‌هایشان آغشته به خاک و خون است و زیر فشار مصیبت‌ها هستند اما غیرت و پوشش شرعی را کامل رعایت می‌کنند. اینها درس بزرگی برای ماست. همچنین زنان و دختران فلسطینی در گرمای شدید، بدون برق و وسایل خنک کننده همچنان چادر، مانتوی بلند و مقنعه را کنار نگذاشتند.

وی ادامه داد: بسیاری از زنان غزه گفتند ما در دو سال اخیر تقریباً تمام ساعات شبانه‌روز مانتوی بلند یا چادر بر تن و مقنعه بر سر داریم، زیرا هر لحظه امکان بمباران خانه‌ها وجود داشته و نمی‌خواهیم وقتی پیکرمان از زیر آوار بیرون کشیده شود، بی حجاب باشیم. این رفتار، ارزشمند و شگفت‌انگیز است و باید دختران و زنان ایرانی از آن درس بگیرند.

صادقی با اشاره به این که همبستگی صرفاً در قالب نقاشی یا نمایش کافی نیست، اظهار کرد: همان‌طور که برخی مردم ایران با اهدا پس‌انداز و طلا به جبهه مقاومت کمک کرده‌اند، رعایت عفاف و پوشش نیز یک ابزار مهم حمایت معنوی است. حتی دختران ایرانی می‌توانند تصاویر زنان محجبه فلسطینی را که کودکان مصیبت‌زده خود را در آغوش دارند، تهیه و در مکان‌های مناسب نصب کنند و با زنان کم‌حجاب گفتگو کرده، نظرشان را درباره فلسطین و غزه جویا شوند و سپس آن‌ها را به این مسیر دعوت کنند.

پژوهشگر و نویسنده حوزه عفاف و خانواده بیان کرد: امروز می‌توان این شعار را مطرح کرد: همان‌طور که زنان و دختران فلسطینی در زیر بمباران اسرائیل حجاب خود را کنار نگذاشتند، دختران باحیای ایرانی نیز در زیر بمباران رسانه‌ای صهیونیست‌ها عفاف و پوشش خود را ترک نخواهند کرد.

