  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۲

نخعی راد: بی‌توجهی به مسائل فرهنگی عامل تأثیرگذار بر نظم اجتماعی است

نخعی راد: بی‌توجهی به مسائل فرهنگی عامل تأثیرگذار بر نظم اجتماعی است

مشهد- نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بی توجهی به مسائل فرهنگی را عامل تاثیرگذار بر نظم اجتماعی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نخعی راد شامگاه شنبه در دیداری با فعالان مردمی حوزه عفاف و حجاب از آغاز برنامه‌ای هدفمند برای تقویت حضور و همدلی میان نیروهای دغدغه‌مند خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌ای که با حمایت قاطع نهادهای مسئول، نویدبخش رشد مشارکت، اعتماد و انسجام اجتماعی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، اعلام کرد که جلسات منظم با دستگاه قضائی استان در دستور کار قرار دارد تا ارتباط مستمر میان تشکل‌ها و ادارات دولتی ایجاد شود.

وی بی‌توجهی به مسائل فرهنگی را عاملی تأثیرگذار بر نظم اجتماعی دانست و تأکید کرد: آغاز حمایت نهادی از فعالان فرهنگی، پشت‌گرمی لازم را برای آنان فراهم می‌آورد. این نماینده خاطرنشان کرد که فرماندهان نهادهای امنیتی رویکردی حمایتی نسبت به نیروهای دغدغه‌مند دارند و آنها را سرمایه‌های اجتماعی می‌دانند که باید تقویت شوند.

نخعی راد همچنین بر اهمیت شناسایی و مقابله با عناصر نفوذی در تشکل‌ها با رویکرد غیررسمی تأکید کرد و گفت: تا امنیت روانی و توان عملیاتی نیروها ارتقا یابد. اقدامات جدید قرار است اعتماد از دست‌رفته گذشته را بازگرداند و زمینه افزایش مشارکت مردمی را فراهم کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با طراحی سازوکار تازه، نهادهای مسئول زمان و مکان مناسب برای کسب بیشترین اثرگذاری در فعالیت‌های اجتماعی را به نیروها ارائه خواهند کرد. این روند می‌تواند فضای اجتماعی را از حالت رکود و انفعال خارج کرده و به سمت امید، انسجام و اقدام مسئولانه سوق دهد.

کد خبر 6603933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها