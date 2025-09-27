به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نخعی راد شامگاه شنبه در دیداری با فعالان مردمی حوزه عفاف و حجاب از آغاز برنامه‌ای هدفمند برای تقویت حضور و همدلی میان نیروهای دغدغه‌مند خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌ای که با حمایت قاطع نهادهای مسئول، نویدبخش رشد مشارکت، اعتماد و انسجام اجتماعی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، اعلام کرد که جلسات منظم با دستگاه قضائی استان در دستور کار قرار دارد تا ارتباط مستمر میان تشکل‌ها و ادارات دولتی ایجاد شود.

وی بی‌توجهی به مسائل فرهنگی را عاملی تأثیرگذار بر نظم اجتماعی دانست و تأکید کرد: آغاز حمایت نهادی از فعالان فرهنگی، پشت‌گرمی لازم را برای آنان فراهم می‌آورد. این نماینده خاطرنشان کرد که فرماندهان نهادهای امنیتی رویکردی حمایتی نسبت به نیروهای دغدغه‌مند دارند و آنها را سرمایه‌های اجتماعی می‌دانند که باید تقویت شوند.

نخعی راد همچنین بر اهمیت شناسایی و مقابله با عناصر نفوذی در تشکل‌ها با رویکرد غیررسمی تأکید کرد و گفت: تا امنیت روانی و توان عملیاتی نیروها ارتقا یابد. اقدامات جدید قرار است اعتماد از دست‌رفته گذشته را بازگرداند و زمینه افزایش مشارکت مردمی را فراهم کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با طراحی سازوکار تازه، نهادهای مسئول زمان و مکان مناسب برای کسب بیشترین اثرگذاری در فعالیت‌های اجتماعی را به نیروها ارائه خواهند کرد. این روند می‌تواند فضای اجتماعی را از حالت رکود و انفعال خارج کرده و به سمت امید، انسجام و اقدام مسئولانه سوق دهد.