فرهنگ عفاف و حجاب؛ پشتوانه غیرت، امنیت و فداکاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی بیاتی ظهر شنبه در جلسه تبیینی «وظایف جریانهای مردمی در قبال اوضاع کنونی عفاف و حجاب جامعه» که به همت کانون فرهنگی تبلیغی ذرهبین فرهنگی برگزار شد، با استناد به قرآن اظهار کرد: خداوند وسط جنگ هم آیه حجاب را نازل کرد، چون نصرت الهی ظرف پاک میخواهد.
مسئول جبهه مردمی زیست عفیفانه کشور با اشاره به فضای موجود درباره اولویت گفتوگو پیرامون عفاف و حجاب، تأکید کرد: یکی از شبهات این روزها این است که آیا وسط جنگ میتوان درباره حجاب حرف زد یا نه. قرآن پاسخ داده است؛ در سوره احزاب آیه ۵۹، خداوند به پیامبر فرمان به جلباب داد آن هم وسط جنگ با یهود. این یعنی حتی در اوج بحران و درگیری، حجاب موضوعی اساسی است نه فرعی.
وی افزود: رهبر انقلاب فرمودند خدمتی که حجاب به جمهوری اسلامی کرد، حتی از حمایت جمهوری اسلامی از حجاب بالاتر است؛ ۹۸ درصد شهدا خانواده محجبه داشتند. غیرت، سرباز فداکار و امنیت از دل همین فرهنگ میآید.
بیاتی با بیان اینکه «نصرت الهی ظرف پاک میخواهد» ادامه داد: همانطور که شیر در ظرف چرب ریخته نمیشود، پیروزی و امداد الهی هم باید در جامعه پاک ریخته شود.
مسئول جبهه مردمی زیست عفیفانه کشور با اشاره به تجربه جنگ و مقاومت منطقهای تأکید کرد: حفظ خطوط مقاومت در غزه، لبنان، سوریه و عراق سالها جنگ را از داخل کشور دور کرده بود. اکنون که برخی کشورها از دست رفته و دشمن به مرز ما نزدیک شده، حتی مخالفان دیروز فهمیدهاند منطق مقاومت به نفع ایران بوده است.
وی در پایان خطاب به فعالان فرهنگی توصیه کرد: تحت هر شرایطی حتماً از حجاب بگویید، ولی نقطه مشترک را اول بیابید.
