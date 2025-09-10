عفاف و حجاب؛ پلی برای همگرایی شیعه و سنی در هفته وحدت

حجت الاسلام عبدالحمید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه عفاف و حجاب از مشترکات مهم میان شیعه و سنی است، اظهار کرد: هفته وحدت می‌تواند فرصتی طلایی برای گفتگو و اشتراک احادیث پیامبر اکرم (ص) در باب حجاب باشد تا افزون بر تقویت این ارزش اسلامی، گامی در راستای تقریب قلوب مسلمانان برداشته شود.

این پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده احادیث نبوی درباره چشم‌پوشی از گناه، حفظ ناموس و آراستگی زنان برای همسر را نمونه‌هایی از این مشترکات دانست.

وی کرد: هفته وحدت نامگذاری شده تا بین روابط و منش مسلمانان جهان، چه شیعه و چه سنی، پیوندی عمیق‌تر ایجاد شود؛ وحدتی که بر محور مشترکات استوار باشد، بی‌آنکه هر مذهب از ارزش‌ها و عقاید خود دست بکشد، اما در مقابل دشمن مشترک، همچون صهیونیسم جهانی، آمریکا، اسرائیل و انگلیس، به یک نظر و صف واحد برسیم.

صادقی با بیان اینکه فعالان فرهنگی و دغدغه‌مندان حوزه عفاف و حجاب می‌توانند از این فرصت بهره‌برداری کنند، گفت: عفاف و حجاب نیز از جمله مشترکات میان شیعه و سنی است. می‌توان این موضوع را بهانه‌ای برای تقریب بیشتر مسلمانان و تقویت ارزش‌های اسلامی قرار داد.

این پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده بیان کرد: شیعه احادیث ائمه معصومین علیهم‌السلام در موضوع عفاف و حجاب را دارد و اهل‌سنت نیز توصیه‌های علمای خود در این زمینه را؛ این‌ها را باید به اشتراک گذاشت و درباره آن گفت‌وگو کرد. وقتی دو طرف متوجه می‌شوند که نگاه مشترکی به حجاب، پرهیز از نگاه حرام و آرایش برای همسر دارند، هم انس و همدلی ایجاد می‌شود و هم مبانی عفاف تقویت می‌گردد. حتی گره‌های احتمالی موجود در فهم بعضی احادیث، با رجوع به منابع متقابل قابل حل است.

وی با اشاره به چند حدیث پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله در این باره افزود: عامل دوم تقریب بین شیعه و سنی در رابطه با عفاف و حجاب، تبیین و ترویج احادیث پیامبر در این زمینه است، مانند: «کُلُّ عَیْنٍ باکِیَةٌ یَوْمَ الْقِیامَةِ إِلَّا ثَلَاثَ أَعْیُنٍ… وَعَیْنٌ غَضَّتْ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ»؛ همه چشم‌ها در قیامت گریانند جز چشمی که از نگاه حرام خودداری کند.

صادقی تصریح کرد: این مضامین نه فقط در منابع شیعه که در منابع اهل‌سنت نیز قابل استناد است و می‌تواند عاملی برای وحدت باشد. بسیاری از ما گمان می‌کنیم تنها مذهب خودمان دغدغه حجاب دارد، در حالی که مطالعه نشان می‌دهد، آن سوی مذاهب نیز توصیه‌های متقنی وجود دارد که حتی می‌توان آن‌ها را به عنوان مؤید و مفسر بعضی روایات خودمان استفاده کرد.