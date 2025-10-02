  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲:۰۹

شهادت ۴۸ فلسطینی در حملات صهیونیست‌ها در ۲۴ ساعت گذشته

منابع بیمارستانی در نوار غزه از شهادت ۴۸ شهروند فلسطنیی در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، برخی منابع در بیمارستان‌های غزه اعلام کردند که از بامداد پنجشنبه تاکنون، ۴۸ شهروند فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیدند.

گفتنی است که در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، حدود ۶۷۰۰۰ نفر به شهادت رسیده و ده‌ها هزار نفر نیز زخمی شده‌اند.

سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) ساعتی قبل ظهار داشت که اسرائیل روزانه تقریباً ۱۰۰ فلسطینی را در نوار غزه می‌کشد و ۳۰۰ نفر دیگر را زخمی می‌کند.

