۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۶

سخنگوی «آنروا»: اسرائیل روزانه ۱۰۰ فلسطینی را در غزه می‌کشد

سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی ( آنروا ) گفت که اسرائیل روزانه صد فلسطینی را در غزه می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) گفت که فقط ۹ درصد از نیازهای جمعیت وارد نوار غزه می‌شود.

وی افزود: اینکه اسرائیل حدود ۲۵۰ هزار فلسطینی محاصره شده در غزه را تروریست یا حامی تروریسم می‌خواند، نشان می‌دهد که در حال برنامه ریزی برای قتل عام گسترده فلسطینیان است.

سخنگوی آنروا اظهار داشت: اسرائیل روزانه تقریباً ۱۰۰ فلسطینی را در نوار غزه می‌کشد و ۳۰۰ نفر دیگر را زخمی می‌کند.

در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، حدود ۶۷۰۰۰ نفر به شهادت رسیده و ده‌ها هزار نفر نیز زخمی شده‌اند.

    محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      درحال حاضر که رژیم جعلی صهیونیستی در غزه درحال ارتکاب جنایات جنگی علیه بشریت است مدعیان دروغین حقوق بشر کدام گورستانی رفته اند
    US ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      شرم بر برخی مسلمانان منطقه که از ترس آمریکا تمام بی غیرتی ها را تحمل می‌کنند و اجازه تمام جنایات اسرائیل خبیث را پاسخ عملی نمیتوانند انجام بدهند.

