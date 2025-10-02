به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) گفت که فقط ۹ درصد از نیازهای جمعیت وارد نوار غزه می‌شود.

وی افزود: اینکه اسرائیل حدود ۲۵۰ هزار فلسطینی محاصره شده در غزه را تروریست یا حامی تروریسم می‌خواند، نشان می‌دهد که در حال برنامه ریزی برای قتل عام گسترده فلسطینیان است.

سخنگوی آنروا اظهار داشت: اسرائیل روزانه تقریباً ۱۰۰ فلسطینی را در نوار غزه می‌کشد و ۳۰۰ نفر دیگر را زخمی می‌کند.

در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، حدود ۶۷۰۰۰ نفر به شهادت رسیده و ده‌ها هزار نفر نیز زخمی شده‌اند.