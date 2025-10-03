  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۶:۴۴

حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان +فیلم

منابع خبری گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطقی از جنوب لبنان را بمباران کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در چند نوبت ارتفاعات «علی الطاهر» در اطراف شهر النبطیه را به شدت بمباران کردند.

این حملات باعث انفجارهای شدید و آتش سوزی در منطقه شده است.

کد خبر 6609761

