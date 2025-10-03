حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان +فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در چند نوبت ارتفاعات «علی الطاهر» در اطراف شهر النبطیه را به شدت بمباران کردند.

این حملات باعث انفجارهای شدید و آتش سوزی در منطقه شده است.