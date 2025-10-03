  1. جامعه
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

دستکندی که قابلیت ثبت در فهرست ژئوسایت‌ها را دارد

دستکندی در روستای اودرج رفسنجان وجود دارد که هنوز باستان شناسان و کارشناسان روی آن مطالعه نکرده‌اند اما می‌تواند به عنوان ژئوسایت به ثبت برسد.

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ روستای هودرج یا اودرج در شهرستان رفسنجان کرمان واقع شده است این روستا در ۳۵ کیلومتری شمال شهر زرند در مسیر رفسنجان به زرند واقع شده است و روایت ها حاکی از آن است که به اودرج یا هودرج به معنای قلعه خورشید است برخی از کارشناسان هم دژ و خورشید معنی می کنند.

در این روستا درخت پسته ای وجود دارد که می گویند نزدیک به ۷۰۰ سال سن دارد اما برخی می گویند می توانند ثابت کنند که عمرش بیشتر از این است.

اما این روستا یک جاذبه شگفت انگیز به نام دستکند دارد که هنوز توجهی از سوی باستان شناسان نشده است با این حال تیم بررسی ژئوپارک های کشور، یک بازدید از آن داشته و اعلام کرده اند که می تواند در فهرست ژئوپارک های ایران قرار گیرد.

این دستکند که در کنار روستا قرار دارد، حفره هایی برای استفاده به عنوان آغل گوسفندان دارد و برخی از افراد روستا درهای آهنی برایش گذاشته اند و برخی مواقع دام خود را در اینجا نگهداری می کنند. در صورتی که می بایست باستان شناسان آن را کاوش کرده، مواد فرهنگی آن را بررسی و تیم ژئوسایت ها نیز پرونده آن را تشکیل دهند.

پیش از این ژئوسایت‌های متعددی در جزیره قشم، طبس و لرستان به ثبت ملی و جهانی رسیده اند.

فاطمه کریمی

