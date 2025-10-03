به گزارش خبرگزاری مهر، رونمایی از تابلوی شکوه پرواز مرحوم فرشچیان برای اولین بار با حضور حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل موسسه موزه های بنیاد، حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی، خانواده زنده‌یاد استاد فرشچیان، جمعی از مدیران و مسئولان کشور و این آستان مقدس و نیز اهالی فرهنگ و هنر، در تالار شیخ طبرسی ساختمان بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، برگزار شد.

در این مراسم حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل موسسه موزه های بنیاد ضمن تجلیل از مقام شامخ مرحوم فرشچیان گفت: در تابلویی که از ایشان به یادگار مانده با نام «شکوه پرواز» و در اختیار موسسه موزه های بنیاد است، ۱۴ پرنده دوار درحال حرکت هستند این پرنده های طلایی یک اثر مفهومی بوده و دوست داران استاد می توانند روی آن کارهای پژوهشی انجام دهند.

همچنین در کنار رونمایی از این تابلو که برای اولین بار انجام شد و قرار است به خزانه موزه های بنیاد برگردد، از تمبر مشترک بین بنیاد و آستان قدس رضوی نیز رونمایی شد. در این تمبر دو اثر از موزه های بنیاد و دو اثر از آستان قدس قابل مشاهده است.