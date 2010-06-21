امروز پرداختن به هنر ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فرشچیان، استاد نگارگری در مراسم اختتامیه اولین دوسالانه تصویرگری نیایش که عصر روز گذشته، 30 خرداد در موزه هنرهای امام علی (ع) برگزار شد، گفت: باید چنین اقدماتی را که با همت عالی برای اشاعه و تثبیت هنر انجام می‌شود، تحسین کرد.

وی در مورد آثار ارائه شده در این دوسالانه اظهار داشت: امروز تابلوهای خوبی دیدم که با ذوق فراوان کار شده بود. این حرکت‌ها خیلی خوب هستند به خصوص که امروزه پرداختن به هنر یک ضرورت است.

فرشچیان همچنین خطاب به جوانان گفت: به دوستانی که به هنر علاقه‌مند هستند، توصیه می‌کنم زیاد طراحی کنند و در کنار آن مطالعه فراوانی انجام دهند و برای تعالی کارشان سعی و کوشش زیادی انجام دهند.

سیدحسین عبادی، دبیر دوسالانه و مدیرعامل موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی نیز در بخش دیگری از این مراسم به ارائه جزئیات چگونگی شکل‌گیری این نمایشگاه اشاره کرد: شرکت ما به عنوان یکی از 14 موسسه آستان قدس رضوی، عهده‌دار انجام امور هنری و یکی از رسالت‌هایش برگزاری جشنواره‌ها و دوسالانه‌ها است.

وی افزود: با همین هدف بود که از دو سال قبل دوسالانه با تذهیب‌های قرآنی شکل گرفت و آثار با ارزشی بدست ما رسید. دوسالانه از سه بخش "مهشد شهری که از دور پیداست"، "نیایش" و "سیره حضرت رضا (ع)" تشکیل شد.

وی با بیان اینکه 399 نفر آثار خود را به این نمایشگاه ارسال کردند، افزود: 17 درصد شرکت کنندگان آقایان و بقیه خانم‌ بودند. از مجموعه 1666 اثر ارسالی نیز 585 اثر در بخش نیایش، 300 اثر در بخش زندگی و سیره امام رضا (ع) و 181 اثر در بخش مشهد شهری که از دور پیداست، ارسال شده بود.

عبادی همچنین از نمایش آثار در استان‌های دیگر خبر داد: قرار است نمایشگاه‌هایی هم در اصفهان و تبریز برگزار و کتاب دوسالانه را به زودی منتشر کنیم که احتمالا همزمان با نمایشگاه اصفهان رونمایی می‌شود.

محمد ضرابی، مدیر کل روابط عمومی آستان قدس رضوی هم در ادامه به تشریح فعالیت‌های فرهنگی و هنری این نهاد پرداخت: حدود 10 هزار و 700 شی در موزه‌های آستان قدس رضوی نگهداری و سالانه بیش از 150 میلیارد ریال صرف کارهای فرهنگی و هنری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه محمود فرشچیان به عنوان یکی از چهره‌های فاخر کشور پنجمین ضریح حضرت رضا (ع) را طراحی کرده است، گفت: این ضریح مجموعه بی‌نظیری از آثار هنری و هنرهای سنتی ایران است.

ضرابی در ادامه از تجهیز چاپخانه موسسه آستان قدس رضوی خبر داد: با سرمایه 25 میلیون یورو، در مسیر تجهیز چاپخانه‌ای هستیم که بتوانیم آثار نفیس موزه‌هایمان را منتشر و ضمن معرفی آثار به نگهداری و حفظ آنها نیز کمک کنیم.

وی در مورد اهداف آستان قدس رضوی برای انجام امور فرهنگی و هنری ابراز داشت: سیاست‌های آستان قدس رضوی در زمینه هنر، توجه به کارهای پژوهشی به خصوص مطالعه در مود مکاتب خراسان است. بهرحال اولین عکاس‌باشی و نقاش‌باشی ایران از آستان قدس رضوی بوده‌اند و به همین دلیل درنظر داریم تقدیر از برجسته‌های آستان قدس رضوی را جز برنامه‌های خود قرار دهیم.

ضرابی عنوان کرد: ایران به تاریخ هنرش زنده است و هنرهایی که در اماکن مذهبی شکل گرفته‌اند از جایگاه بالایی برخوردار هستند. هدف ما صیانت از این هنرها است.

در خاتمه نیز سمیه بیگدلی، هما نوزاد، مجید ذاکری و محسین محمد میرزایی در بخش مشهد شهری که از دور پیداست، سمیه زارعی، رویا بیژنی، راحله برخوردارری، فاطمه رادپور و کمال طباطبایی در بخش نیایش و معصومه رضایی، نیلوفر میرمحمدی، جلال محدثی، حسن موسوی و حسن عامه کن در بخش امام رضا (ع) تقدیر شدند.