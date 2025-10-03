آرایش نظامی آمریکا برای تصرف بنادر و فرودگاههای کلیدی ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری واشنگتن اگزمینر گزارش داد که در حالیکه دولت دونالد ترامپ اخیراً مجوز حملات مرگبار علیه قایقهای قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا را صادر کرده، اما گستردگی استقرار نیروهای آمریکایی در اطراف این کشور بسیار فراتر از سطح لازم برای چنین عملیات محدودی ارزیابی میشود.
منابع آگاه به واشنگتن اگزمینر گفتهاند که آرایش فعلی نیروها به اندازهای است که بتواند بنادر و فرودگاههای کلیدی ونزوئلا را تصرف و حفظ کند؛ اقدامی که به آمریکا امکان خواهد داد حضور نظامی پایدار و قدرتمندی از مواضع دفاعپذیر در داخل خاک ونزوئلا برقرار کند.
پنتاگون هم این آمادگیها را چندان پنهان نکرده است.
در این گزارش آمده است: اگرچه رسانههایی همچون انبیسی نیوز گزارش دادهاند دولت ترامپ دستور آمادهسازی برای حملات دقیق علیه اهداف وابسته به کارتلهای مواد مخدر در ونزوئلا را صادر کرده است، اما حضور گسترده نظامی آمریکا (شامل چند ناو جنگی، ۱۰ جنگنده اف -۳۵، یک یگان اعزامی تفنگداران دریایی با ۲,۲۰۰ نیرو و جنگندهها، یک زیردریایی نیروی دریایی و نیروهای ویژه) فراتر از چنین سناریوی محدود به نظر میرسد.
پورتوریکو، تنها ۵۲۰ مایل دورتر از کاراکاس، به پایگاه اصلی این استقرارها تبدیل شده و پروازهای مکرر از پایگاههای آمریکا تجهیزات و نیروهای بیشتری به منطقه آوردهاند. علاوه بر این، واحدهایی از لشکر ۸۲ هوابرد و هنگ ۷۵ رنجر در خاک آمریکا در حالت آمادهباش ۱۸ ساعته برای ورود مستقیم به میدان نبرد قرار دارند.
اگزمینر در پایان گزارش داد: این سطح از تجمع نیروهای آمریکایی را دیگر نمیتوان صرفاً بهانهای برای «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» دانست. ساختار کنونی، بیش از حد بزرگ و پرهزینه است و قابلیتهای آن نشان میدهد که واشنگتن ممکن است خود را برای اقدامی فراتر از نمایش قدرت آماده کند.
این در حالی است که ژنرال ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئلا، روز پنجشنبه گفت که حداقل پنج جنگنده اف -۳۵ شناسایی شدهاند—چیزی که او آن را تهدیدی توصیف میکند که امپریالیسم آمریکا جرأت کرده است به سواحل ونزوئلا نزدیک شود.
وی افزود: میخواهم بدانید که ما آنها را زیر نظر داریم. و میخواهم بدانید که این ما را نمیترساند. مردم ونزوئلا را نمیترساند.
پادرینو که از یک پایگاه هوایی صحبت میکرد، گفت: حضور این هواپیماها که در نزدیکی دریای کارائیب ما پرواز میکنند، بینزاکتی، تحریک و تهدیدی برای امنیت کشور است. من در برابر جهانیان آزار و اذیت نظامی و تهدید نظامی دولت آمریکا علیه مردم ونزوئلا که خواهان صلح و شادی هستند را محکوم میکنم.
مقامات ونزوئلایی اعلام کردهاند که حضور هواپیماهای جنگی آمریکایی توسط پدافند هوایی این کشور، سیستمهای کنترل ترافیک هوایی در فرودگاه بینالمللی مایکتیا که به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، پرواز دارد و همچنین یک هواپیمای مسافربری شناسایی شده است.
وزارتخانههای امور خارجه و دفاع ونزوئلا در بیانیهای مشترک اعلام کردند که هواپیماهای جنگی آمریکایی در فاصله ۷۵ کیلومتری (۴۶.۶ مایلی) «از سواحل ما» شناسایی شدهاند.
این وزارتخانهها ایالات متحده را به نقض قوانین بینالمللی و به خطر انداختن هوانوردی غیرنظامی در دریای کارائیب متهم کردند.
در این بیانیه آمده است که ونزوئلا «از پیتر هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، میخواهد که خیلی فوری از موضع بیملاحظه، هیجانطلبانه و جنگطلبانه خود که صلح کارائیب را مختل میکند، دست بردارد.
نظر شما