مادورو: ونزوئلا هرگز تسلیم هیچ امپراطوری نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا با حمله شدید به سیاستهای ایالات متحده آمریکا تأکید کرد که کاراکاس در برابر هیچ قدرتی سر خم نخواهد کرد.
وی اعلام کرد: ونزوئلا هرگز در برابر هیچ امپراطوری، هر چقدر هم که قدرتمند و بزرگ باشد، خود را خوار و تسلیم نخواهد کرد.
مادورو افزود: در سالهای آتی به این امپراطوری درس اخلاقی و سیاسی خواهیم داد.
رئیسجمهور ونزوئلا تصریح کرد: مردم ایالات متحده کاملاً درک میکنند که آنچه علیه ونزوئلا طراحی میشود، یک تجاوز مسلحانه است تا تغییر حکومت و تحمیل دولتهای دستنشانده را به ما تحمیل کنند.
مادورو تأکید کرد: مردم آمریکا میدانند که آنچه علیه ما طراحی میشود، با هدف سرقت نفت، گاز، طلا و منابع طبیعی کشوری است که با مدل خاص خود راهش را میپیماید.
