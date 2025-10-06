به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حملات اخیر این کشور علیه قایقهایی که وی آنها را متعلق به کارتلهای مواد مخدر ونزوئلا خوانده است، گفت که این حملات لطف و کار پسندیده بوده که به نجات هزاران نفر در آمریکا منجر شده است!
آمریکا از ماه سپتامبر تاکنون دست کم چهار قایق را در آبهای بینالمللی هدف قرار داده و از بین برده است و ترامپ همچنان به متهم کردن دولت چپگرای ونزوئلا به استفاده از «تروریستهای مواد مخدر» برای قاچاق مواد به داخل خاک آمریکا ادامه میدهد.
ترامپ در جریان سخنرانی در دویست و پنجاهمین سالروز تاسیس نیروی دریایی آمریکا در ویرجینیا، با تمجید از ارتش این کشور در حمایت از تلاشها در راستای «وارد کردن ضربات شدید به تروریستهای قاچاقچی در دریا» گفت: کار خیلی سختی را انجام میدهیم اما باید اینطور به آن نگاه کنید؛ هر کدام از آن قایقها مسئول مرگ ۲۵ هزار آمریکایی و نابودی خانوادهها هستند. بنابراین وقتی که از این زاویه به آن نگاه میکنید، میبینید که آنچه انجام میدهیم عملا کار خیر است.
وی مدعی شد که این حملات یک مسیر دریایی کلیدی مورد استفاده برای قاچاق فنتانیل و سایر مواد مخدر به آمریکا را از بین برده است. ترامپ اضافه کرد: دیگر هیچکس نمیخواهد که به دریا بزند!
نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را رد اتهامات ترامپ درباره هدایت و سرکردگی کارتلهای مواد مخدر، گفت که دولت وی «تمام شبکههای بزرگ قاچاق را حذف کرده و دارودستههای برجسته را از میان برداشته است.»
وی تاکید کرده است که واشنگتن به بهانه مبارزه با کارتلها، قصد سرنگونی دولت وی و تصرف و غارت منابه طبیعی ونزوئلا را دارد.
