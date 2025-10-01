به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین این کشور و آمریکا، تاکید کرد که کاراکاس هرگز به مستعمره یا برده هیچ امپراطوری برتری‌طلبی تبدیل نخواهد شد.

مادورو با اشاره به تهدیدهای دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه کاراکاس تاکید کرد: استقلال و آزادی هیچ جایگزینی ندارد، زیرا امروز انتخاب بین وطن یا مرگ نیست، بلکه بین استقلال و مستعمره بودن، بین بردگی و مردمان آزاد است.

رئیس‌جمهور ونزوئلا تصریح کرد: با جان خودم و جان یک ملت قسم می‌خورم که ما هرگز حیاط خلوت، مستعمره یا برده هیچ امپراتوری برتری‌طلب یا هیچ‌کس دیگری نخواهیم شد؛ نه امروز، نه فردا و نه هیچ‌وقت دیگر.»

مادورو اضافه کرد که «فرمانده جادوانه ما، هوگو چاوز، ونزوئلا را در خط مقدم ایجاد جهانی بدون امپراطوری‌های استعماری، جهانی آزاد، متحد و مبتنی بر همکاری و صلح قرار داد؛ جهانی چندقطبی و چندمرکزی که در مفهوم سیاست خارجی ما و دیپلماسی صلح بولیواری تجلی یافته است.»

مادورو که در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ دانشگاه افسری بولیواری ونزوئلا (UMBV) صحبت می‌کرد، افزود: به نظر می‌رسد که چنین مقدر شده است آمریکا با ارتش تاریکی به نام آزادی دروغین، جنگ و فلاکت را در سراسر جهان گسترش دهد.