مادورو: ونزوئلا به مستعمره هیچ امپراطوری برتری‌طلبی بدل نخواهد شد

رئیس جمهور ونزوئلا تاکید کرد که این کشور هرگز به مستعمره هیچ امپراطوری برتری‌طلبی تبدیل نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین این کشور و آمریکا، تاکید کرد که کاراکاس هرگز به مستعمره یا برده هیچ امپراطوری برتری‌طلبی تبدیل نخواهد شد.

مادورو با اشاره به تهدیدهای دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه کاراکاس تاکید کرد: استقلال و آزادی هیچ جایگزینی ندارد، زیرا امروز انتخاب بین وطن یا مرگ نیست، بلکه بین استقلال و مستعمره بودن، بین بردگی و مردمان آزاد است.

رئیس‌جمهور ونزوئلا تصریح کرد: با جان خودم و جان یک ملت قسم می‌خورم که ما هرگز حیاط خلوت، مستعمره یا برده هیچ امپراتوری برتری‌طلب یا هیچ‌کس دیگری نخواهیم شد؛ نه امروز، نه فردا و نه هیچ‌وقت دیگر.»

مادورو اضافه کرد که «فرمانده جادوانه ما، هوگو چاوز، ونزوئلا را در خط مقدم ایجاد جهانی بدون امپراطوری‌های استعماری، جهانی آزاد، متحد و مبتنی بر همکاری و صلح قرار داد؛ جهانی چندقطبی و چندمرکزی که در مفهوم سیاست خارجی ما و دیپلماسی صلح بولیواری تجلی یافته است.»

مادورو که در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ دانشگاه افسری بولیواری ونزوئلا (UMBV) صحبت می‌کرد، افزود: به نظر می‌رسد که چنین مقدر شده است آمریکا با ارتش تاریکی به نام آزادی دروغین، جنگ و فلاکت را در سراسر جهان گسترش دهد.

