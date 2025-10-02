  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۷

وزیر دفاع ونزئولا خبر داد

نزدیک شدن ۵ هواپیمای نظامی آمریکا به خط ساحلی ونزوئلا

وزیر دفاع ونزوئلا گفت پنج فروند هواپیمای جنگی آمریکا به خط ساحلی این کشور نزدیک شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تایمزآوایندیا»، «ولادیمیر پادرینو» وزیر دفاع ونزوئلا روز پنجشنبه از نزدیک شدن حداقل پنج هواپیمای جنگی آمریکایی به خط ساحلی خود خبر داد.

وی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که پدافند هوایی این کشور و سیستم‌های ردیابی بزرگترین فرودگاه آن «بیش از پنج هواپیمای جنگی» را شناسایی کردند که قصد نزدیک شدن به ساحل ونزوئلا را داشتند.

وزیر دفاع ونزوئلا این حادثه را «تهدید بزرگ» خواند و آن را محکوم کرد.

اظهارات وزیر دفاع ونزوئلا در بحبوبه تنش‌های شدید بین دو کشور پس از موجی از حملات مرگبار آمریکا به قایق‌ها در ونزوئلا مطرح شده است.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا اخیراً در واکنش به آنچه کاراکاس آن را افزایش اقدامات خصمانه آمریکا علیه ونزوئلا توصیف کرده، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.

دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهوری ونزوئلا پیش‌تر روز دوشنبه اعلام کرد که مادورو فرمانی را امضا کرده که به وی اجازه می‌دهد در صورت هرگونه حمله احتمالی آمریکا به «میهن ما»، درباره مسائل دفاعی و امنیت ملی دست به اقدام بزند.

    • ناشناس IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۱
      نشانه های فروپاشی امریکاس . دست و پا زدن برای رهایی از تجزیه و فروپاشی . آخرهای عمر امریکاس برای یورش و درگیری با کشورهای مستقل . یک ابرقدرت برای اینکه رهایی یابد از ضعیف و اضمحلال باید لشکر کشی کند به کشورها تا از بین برود سرانجام این امریکا نابودی و تجزیه است و اینها سالهای اخر عمرش میباشد

