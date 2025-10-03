جایزه بزرگ براتیسلاوا به تصویرگر ایرانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دختر دال» با تصویرگری نوشین صادقیان و بازنویسی احمد اکبرپور، از مجموعه کتاب‌های طوطی (بخش کودک و نوجوان انتشارات فاطمی) موفق به کسب جایزه بزرگ سی‌امین دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا (BIB ۲۰۲۵) شد و سومین افتخار جهانی این رویداد معتبر را برای ایران رقم زد.

این کتاب با معرفی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به‌عنوان نامزد ایران در این رقابت حضور یافت و توانست جایزه اصلی جشنواره را از آن خود کند.

کانون پرورش فکری به‌عنوان نماینده ایران در هر دوره با انتشار فراخوان و برگزاری نشست‌های داوری داخلی آثار برگزیده را به دبیرخانه مسابقه ارسال می‌کند.

در این دوره نیز با همراهی شورای کتاب کودک و انجمن تصویرگران ایران، ۱۰ تصویرگر ایرانی برای حضور در BIB ۲۰۲۵ معرفی شدند که نوشین صادقیان موفق به دریافت این جایزه شد.

صادقیان پیش از این جایزه اول قلم طلایی پنجاهمین دوسالانه بین‌المللی تصویرگری بلگراد صربستان برای کتاب «درخت سیب و دیو» از مجموعه داستان‌های ملک‌ابراهیم در سال ۲۰۲۱ و جایزه جزیره طلایی (Golden Island) «کنکور نامی کره» را ار آن خود کرده بود.

او یک سال بعد طراحی تصویر روی جلد کاتالوگ دوسالانه بین‌المللی تصویرگری بلگراد را به عنوان برنده جایزه بزرگ دوره قبل، برعهده داشت و صفحه‌هایی از کاتالوگ به معرفی این تصویرگر ایرانی اختصاص یافته است.

معرفی به عنوان یکی از برندگان شصتمین دوره‌ی نمایشگاه کتاب بولونیا ایتالیا و دریافت جایزه‌ی‌ بزرگ هیئت داوران از جشنواره‌ی‌ تصویرسازی آناناس چین در سال ۲۰۲۲ از دیگر موفقیت‌های این تصویرگر ایرانی است.

کتاب «آن دورِ دور» با تصویرگری او از کتاب‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در سال ۲۰۲۱ نیز به عنوان یکی از آثار ایرانی منتخب به مسابقه براتیسلاوا معرفی شده بود.

دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا که از سال ۱۹۶۷ با حمایت یونسکو و زیر نظر دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) برگزار می‌شود، یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های جهانی در حوزه تصویرگری کتاب کودک است.

این رویداد هر دو سال یک‌بار در شهر براتیسلاوا اسلواکی برگزار می‌شود و داوران بین‌المللی، برگزیدگان جوایز «سیب طلایی»، «پلاک طلایی» و «جایزه بزرگ» را معرفی می‌کنند.

در سی‌امین دوره این جشنواره که از ۱۱ مهر ۱۴۰۴ (۳ اکتبر ۲۰۲۵) در گالری ملی اسلواکی آغاز شده و تا ۲۱ دی ۱۴۰۴ (۱۱ ژانویه ۲۰۲۶) ادامه خواهد داشت، هنرمندانی از سوئیس، چین، مکزیک، آفریقای جنوبی و کره جنوبی جایزه «سیب طلایی» و هنرمندانی از شیلی، سوئیس، برزیل، چین و اسلواکی جایزه «پلاک طلایی» را دریافت کردند.

پیش‌تر نیز علیرضا گلدوزیان (۲۰۰۵) و حسن موسوی (۲۰۱۹) موفق به دریافت جایزه بزرگ این رویداد شده بودند.

امسال در سی‌امین دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا (BIB ۲۰۲۵) سحر ترهنده، متخصص ادبیات کودک و عضو شورای کتاب کودک، امسال به‌عنوان یکی از اعضای هیئت داوران در این رویداد حضور داشت.