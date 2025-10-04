به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا عیسی‌خانی ظهر شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی استان زنجان اظهار کرد: تابستان امسال ۵۳۱ کارگاه ۱۰ روزه در ۶۰ حوزه مختلف دینی، ادبی، علمی و فرهنگی برگزار شد که ۵ هزار و ۱۲۷ نفر در رده‌های سنی ۵ تا ۱۸ سال از آن بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به رشد نزدیک به دو برابری مخاطبان اوقات فراغت در تابستان امسال ابراز کرد: ۶ هزار و ۸۳۲ نفر در کانون زبان آموزش دادند و در مجموع ۱۲ هزار نفر در تابستان مخاطب کانون بودند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان نشست با اساتید علمی برای نوجوانان، برگزاری نمایش‌های متنوع با ۴۴ اکران و ۶ هزار و ۱۸۶ تماشاگر و جشن اختتامیه اوقات فراغت با استقبال ۱۰ هزار نفری را از دیگر برنامه‌های تابستان برشمرد.

وی در مورد برنامه‌های هفته کودک با شعار «کودکان،حال خوش زندگی» عنوان کرد: در این هفته، محورهایی مانند خانواده، زمین، زندگی، سلامت، کتاب، کودکان با نیازهای ویژه و علوم و فناوری‌های نوین دنبال می‌شود.

عیسی‌خانی تصریح کرد: برای ایجاد عدالت فرهنگی تماشاخانه سیار راه‌اندازی کردیم و پیش‌بینی می‌کنیم ۳۰ هزار مخاطب برای نمایش سیار و نمایش‌های دیگر داشته باشیم.

وی از برگزاری جشن ملی نوخوان‌ها برای ورود کلاس اولی و دومی‌ها به کتابخانه خبر داد و افزود: اجرای برنامه‌های علمی از جمله بازدید از آسمان نما و کارگاه‌های نجوم در هفته جهانی فضا تدارک دیده شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان ادامه داد: اعلام فراخوان استانی مهرواره سرزمین مادری با بخش ویژه همدردی با کودکان فلسطین و زنجان من نیز آغاز می‌شود.