  1. استانها
  2. زنجان
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

عیسی خانی: مهرواره «سرزمین مادری» در زنجان برگزار می‌شود

عیسی خانی: مهرواره «سرزمین مادری» در زنجان برگزار می‌شود

زنجان- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان از برگزاری مهرواره «سرزمین مادری» با بخش حمایت از کودکان فلسطین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا عیسی‌خانی ظهر شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی استان زنجان اظهار کرد: تابستان امسال ۵۳۱ کارگاه ۱۰ روزه در ۶۰ حوزه مختلف دینی، ادبی، علمی و فرهنگی برگزار شد که ۵ هزار و ۱۲۷ نفر در رده‌های سنی ۵ تا ۱۸ سال از آن بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به رشد نزدیک به دو برابری مخاطبان اوقات فراغت در تابستان امسال ابراز کرد: ۶ هزار و ۸۳۲ نفر در کانون زبان آموزش دادند و در مجموع ۱۲ هزار نفر در تابستان مخاطب کانون بودند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان نشست با اساتید علمی برای نوجوانان، برگزاری نمایش‌های متنوع با ۴۴ اکران و ۶ هزار و ۱۸۶ تماشاگر و جشن اختتامیه اوقات فراغت با استقبال ۱۰ هزار نفری را از دیگر برنامه‌های تابستان برشمرد.

وی در مورد برنامه‌های هفته کودک با شعار «کودکان،حال خوش زندگی» عنوان کرد: در این هفته، محورهایی مانند خانواده، زمین، زندگی، سلامت، کتاب، کودکان با نیازهای ویژه و علوم و فناوری‌های نوین دنبال می‌شود.

عیسی‌خانی تصریح کرد: برای ایجاد عدالت فرهنگی تماشاخانه سیار راه‌اندازی کردیم و پیش‌بینی می‌کنیم ۳۰ هزار مخاطب برای نمایش سیار و نمایش‌های دیگر داشته باشیم.

وی از برگزاری جشن ملی نوخوان‌ها برای ورود کلاس اولی و دومی‌ها به کتابخانه خبر داد و افزود: اجرای برنامه‌های علمی از جمله بازدید از آسمان نما و کارگاه‌های نجوم در هفته جهانی فضا تدارک دیده شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان ادامه داد: اعلام فراخوان استانی مهرواره سرزمین مادری با بخش ویژه همدردی با کودکان فلسطین و زنجان من نیز آغاز می‌شود.

کد خبر 6611264

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها