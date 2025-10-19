«زیبا صدایم کن» در ترکیه به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «زیبا صدایم کن» نوشته فرهاد حسنزاده، از آثار شاخص کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بهزودی با چاپ پنجم خود وارد بازار کتاب ترکیه میشود. این کتاب که نخستینبار در سال ۲۰۱۷، پس از حضور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نمایشگاه بینالمللی کتاب بولونیا و مذاکره با انتشارات «تیماش» در ترکیه منتشر شد، در همان سال در نمایشگاه کتاب استانبول رونمایی شد.
تاکنون چهار بار این اثر در ترکیه بازنشر شده و بیش از ۹هزار نسخه ازسوی خوانندگان ترک خریداری شده است. «زیبا صدایم کن» با عنوان ترکی «Bul Beni Ziba» و ترجمهی نزهت بشتی و با دو طرح روی جلد در ۲۰۸ صفحه منتشر شده است. به گفته ناشر ترکی، این کتاب با استقبال علاقهمندان به آثار ادبیات ایران روبهرو شده و یکی از عنوانهای پرخواننده در میان کتابهای ترجمهشده از زبان فارسی به ترکی بوده است.
این اثر تاکنون به زبان های عربی، ارمنی و انگلیسی ترجمه و منتشر شده و بهزودی قرارداد انتشار آن به زبان چینی نیز امضا خواهد شد.
از جمله موفقیتهای بینالمللی این کتاب میتوان به راهیابی به کاتالوگ کلاغ سفید (White Ravens) کتابخانه بینالمللی مونیخ در سال ۲۰۱۶، ورود به فهرست افتخار دفتر بینالمللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) در سال ۲۰۱۸، برگزیده جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون و شورای کتاب کودک، نامزد کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵، نامزدی در بخش داستان نهمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان، معرفی در طرح کتابخوان شهریور ۱۳۹۷ و قرار گرفتن در فهرست لاکپشت پرنده، اشاره کرد.
کتاب «زیبا صدایم کن» نخستینبار در سال ۱۳۹۴ از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد. فرهاد حسنزاده نویسنده این اثر، از چهرههای برجسته ادبیات کودک و نوجوان ایران است که تاکنون چندینبار از سوی کانون پرورش فکری و شورای کتاب کودک بهعنوان نامزد دریافت جایزههای معتبر آسترید لیندگرن و هانس کریستین اندرسن معرفی شده است.
فیلم سینمایی «زیبا صدایم کن» نیز با اقتباس از این اثر به کارگردانی رسول صدرعاملی از سوی کانون پرورش فکری تولید شده است.
