۲۹۰ شهید و زخمی در حملات ۲۴ ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت بهداشت فلسطین در غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶۳ شهید و ۲۲۷ مجروح دیگر به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شدند.

این وزارتخانه افزود که تعدادی از قربانیان هنوز زیر آوار یا در خیابان‌ها گرفتار هستند و تیم‌های امدادی توان دسترسی به آن‌ها را ندارند.

بر اساس این گزارش، تعداد کل شهدای نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۶۲۸۸ نفر و شمار مجروحان نیز به ۱۶۹۱۶۵ نفر رسیده است.

از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون نیز ۱۳۴۲۰ شهید و ۵۷۱۲۴ مجروح ثبت شده است.

طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین ۱۵ شهید و ۸۰ مجروح در صفوف دریافت کمک های بشردوستانه در غزه به جای مانده است. به این ترتیب مجموع شهدا و مجروحان منتظر برای دریافت کمک های انسانی به بیش از ۲۵۹۷ شهید و بیش از ۱۹۰۵۴ مجروح رسیده است.

ارتش اشغالگر صهیونیستی همچنین ساعتی پیش ۳ خیمه آوارگان فلسطینی را در بندر غزه بمباران کرد که بر اثر آن دست کم ۹ نفر به شهادت رسیدند. ۳ نفر از شهدای این جنایت کودک هستند. این حمله منجر به مجروح شدن شمار زیادی از فلسطینیان نیز شده است. در این حمله وحشیانه گروهی از کودکان، زنان و افراد سالخورده هدف قرار گرفتند.

منابع پزشکی غزه اعلام کردند که در حملات امروز ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه تا این لحظه ۳۸ فلسطینی به شهادت رسیده اند.