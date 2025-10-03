به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با رئیس جمعیت هلال‌احمر ضمن تسلیت جانباختن ۲ تن از اعضای کادر پروازی هلال‌احمر در سانحه بالگرد این جمعیت در اشترانکوه، وضعیت مصدومان این حادثه را پیگیری کرد.

محمدرضا عارف همچنین از حضور به موقع و امدادرسانی امدادگران در حادثه سقوط اتوبوس در فیروزکوه نیز قدردانی و تاکید کرد: این افتخاری است که هرکجا مشکل و بحران و مسئله غیرطبیعی اتفاق می‌افتد اعضای هلال‌احمر به کمک مردم می‌آیند و در این راه از جان خودشان مایه می‌گذارند.

به گزارش مهر، این سانحه جمعه، ۱۱ مهرماه، رخ داد. در پی اعلام وضعیت اضطراری یک کوهنورد در ارتفاعات «سن‌بران» اشترانکوه ازنا، یک فروند بالگرد امدادی از استان کرمانشاه برای نجات وی به منطقه اعزام شد. بالگرد حامل پنج نفر از تیم امداد و نجات کوهستان و چهار نفر خدمه پروازی بود.

مهدی پازوکی، مسئول عملیات هلال احمر، به مهر اعلام کرد که هنگام فرود بالگرد در محل حادثه، این هواپیما دچار سانحه شد.

در این حادثه دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست داد. سایر سرنشینان زخمی شده‌اند و در پناهگاه اشترانکوه مستقر شده‌اند تا تیم‌های امدادی اقدامات لازم برای رسیدگی و انتقال مجروحان را انجام دهند.

محمد خوشنام، اپراتور مرکز کنترل و عملیات هلال احمر لرستان، نیز اعلام کرد که تاکنون ۱۰ تیم امدادی به محل حادثه اعزام شده و عملیات نجات ادامه دارد.