۲۳۰ عملیات تنها در ۳ پایگاه هلال احمر استان سمنان انجام شد

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ده نمک، ایوانکی و آهوان؛ پرکارترین پایگاه‌های امداد و نجات استان سمنان در پایان هفته گذشته بوده است، تاکید کرد: این سه پایگاه تنها ۲۳۰ عملیات را در پایان هفته گذشته انجام دادند.

وی افزود: پایگاه ده نمک با ثبت ۸۷ مورد ماموریت امدادی، بالاترین آمار عملیاتی را در میان پایگاه‌های امداد و نجات داشته است.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان در ادامه بیان کرد: پایگاه ایوانکی با یک مورد اختلاف در رتبه دوم قرار گرفت و ۸۶ عملیات امدادی را به انجام رساند.

باغبان ادامه داد: پایگاه آهوان نیز با ۸۲ مورد عملیات، آرادان با ۷۷ مورد و میامی با ۶۹ مورد در رده‌های بعدی این آمار جای گرفتند.

وی با تاکید بر آمادگی کامل تیم‌های امدادی تصریح کرد: نیروهای امداد و نجات در تمامی پایگاه‌ها به صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به هموطنان هستند.