جزییات پاسخ حماس به طرح صلح ترامپ درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) طی بیانیهای رسمی، موضع و تصمیم نهایی خود را در قبال طرح ارائهشده توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را اعلام کرد.
در بیانیه حماس آمده است: این تصمیم پس از رایزنیهای گسترده با نهادهای رهبری داخلی، گروهها و جریانهای فلسطینی و همچنین با کشورهای میانجی و دوست گرفته شده است.
حماس تصریح کرد: هدف اصلی این موضعگیری، توقف فوری تجاوز و جنگ و نسلکشی جاری علیه مردم غزه است و بر پایه اصول، حقوق و منافع عالی ملت فلسطین استوار شده است.
ارج نهادن به تلاش کشورهای اسلامی و عربی
حماس در بیانیه خود، ضمن قدردانی از تلاشهای منطقهای (کشورهای اسلامی و عربی) و بینالمللی، به ویژه تلاشهای رئیسجمهور ترامپ که هدف آنها توقف جنگ، ورود فوری کمکها، مخالفت با اشغال و جلوگیری از کوچاندن مردم است، نکات زیر را برای تحقق خروج کامل اشغالگران و آتشبس کامل اعلام کرد:
آزادی کامل اسرای اسرائیلی طبق فرمول تبادل ترامپ
جنبش حماس با آزادی تمامی اسرای اسرائیلی، اعم از زنده و اجساد موافقت میکند. این آزادی باید مطابق با فرمول تبادل ارائهشده در طرح ترامپ و منوط به تأمین شرایط میدانی لازم برای اجرای موفقیتآمیز تبادل صورت پذیرد.
براساس این بیانیه، حماس اعلام کرد که «آمادگی خود را برای ورود فوری به مذاکرات جزئیات این تبادل از طریق میانجیها اعلام میدارد.»
مدیریت غزه توسط سازمان مستقل فلسطینی (تکنوکرات)
حماس مجدداً بر موافقت خود با واگذاری اداره نوار غزه به یک سازمان فلسطینی مستقل (تکنوکرات) تأکید میکند. این سازمان باید بر اساس اجماع ملی فلسطین شکل گرفته و از حمایتهای منطقهای برخوردار باشد.
بررسی آینده غزه منوط به اجماع ملی
این جنبش تصریح کرد که در مورد سایر موارد مطرح شده در طرح ترامپ که مربوط به آینده نوار غزه و حقوق مشروع ملت فلسطین است، رسیدگی به آنها باید در چارچوب یک موضع ملی جامع و یکپارچه فلسطینی صورت گیرد.
حماس در پایان افزود که این تصمیمات باید بر مبنای قوانین و قطعنامههای بینالمللی باشد و این گروه نیز به عنوان بخشی از این چارچوب ملی، در بحثها و بررسیها با تمام مسئولیت مشارکت خواهد کرد.
