تشریح پاسخ حماس به طرح ترامپ از زبان مقامات ارشد این گروه

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی ابومرزوق، از رهبران ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس، در گفتگو با شبکه الجزیره قطر، به تشریح موضع این جنبش در قبال طرح پیشنهادی برای پایان جنگ غزه پرداخت و اولویت‌های حماس را در این مذاکرات تبیین کرد.

اولویت توقف «کشتار» است

موسی ابومرزوق در تشریح نگاه حماس به طرح پیشنهادی اعلام کرد: اولویت برای ما توقف جنگ و کشتار است و از این زاویه با طرح مذکور با دید مثبت برخورد کردیم.

وی افزود: نکاتی در طرح ترامپ که مستقیماً به جنبش حماس مربوط می‌شود، از سوی ما با رویکرد مثبت مورد بررسی قرار گرفته است.

ابومرزوق گفت: اجرای مفاد طرح نیازمند جزئیات و تفاهم بوده و این طرح بدون مذاکره قابل اجرا نیست.

وی افزود: ما بر سر تمام مسائل مربوط به جنبش و سلاح، وارد مذاکره خواهیم شد.

رد ضرب‌الاجل ۷۲ ساعته تبادل اسرا

ابومرزوق با غیرواقعی خواندن بخشی از طرح پیشنهادی گفت: مسئله تحویل اسرا و اجساد در مدت ۷۲ ساعت، در شرایط کنونی امری نظری و غیرواقع‌بینانه است.

وی ادامه داد: ایالات متحده آمریکا باید با نگاهی مثبت به آینده ملت فلسطین بنگرد.

موافقت ملی برای اداره غزه

این مقام حماس درباره آینده حاکمیت غزه نیز تصریح کرد: ما در سطح ملی بر سر تحویل اداره غزه به افراد مستقل (تکنوکرات) به توافق رسیده‌ایم و مرجع این اداره، تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهد بود.

ابومرزوق افزود: ترسیم آینده ملت فلسطین، یک مسئله ملی است که حماس به تنهایی در مورد آن تصمیم نمی‌گیرد.

وی گفت: ما با طرح منطقه‌ای و بین‌المللی ارائه‌شده از سوی مصر که شامل پاسخ‌هایی در خصوص صلح و آینده است، موافقت کرده‌ایم.

رد تعریف «تروریسم» برای حماس

ابومرزوق در خصوص مفاد طرح پیشنهادی ترامپ تأکید کرد: حماس یک جنبش آزادی‌بخش ملی است و تعریفی که در این طرح برای «تروریسم» آمده است، نمی‌تواند بر این جنبش اعمال شود.

وی گفت: ما به صورت اصولی و کلی با عناوین اصلی طرح موافقت کرده‌ایم، اما اجرای آن نیازمند مذاکره است.

آینده سلاح مقاومت

این مقام حماس درباره سرنوشت سلاح مقاومت فلسطین نیز اظهار داشت: ما سلاح را به دولت آتی فلسطین تحویل خواهیم داد و کسی که بر غزه حکومت خواهد کرد، سلاح در دست خواهد داشت.

اسامه حمدان، دیگر مقام ارشد حماس

حمدان در گفت وگو با شبکه العربی اعلام کرد که جنبش حماس آماده است فوراً وارد گفت‌وگوها پیرامون عملیات مبادله اسرا شود.

وی تأکید کرد که حماس تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیرد که هیچ طرفی خارج از فلسطین، مدیریت امور نوار غزه را بر عهده بگیرد.

این مقام حماس همچنین اشاره کرد که در مذاکرات آتی، باید وضعیت و واقعیت‌های میدانی مربوط به اسرای اسرائیلی (اعم از افراد زنده و اجساد) حتماً مد نظر قرار گیرد.

حمدان افزود که فرآیند تبادل اسرا، بیش از ۷۲ ساعت زمان نیاز دارد و این موضوع تنها از طریق رسیدن به یک تفاهم میان طرفین قابل حل و فصل است.

وی در نهایت بار دیگر تأکید کرد که ورود هر نوع مدیریت یا نیروی خارجی به غزه، به هیچ وجه مورد قبول نیست.