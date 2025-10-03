حماس پاسخ خود به طرح ترامپ درباره غزه را ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، گزارش داد که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) پاسخ رسمی خود را درباره طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای غزه، به کشورهای میانجی تحویل داده است.
به بیان دیگر، این منبع آگاه تأیید کرد که حماس تصمیم خود را در رابطه با طرح ۲۰ بندی ارائهشده از سوی ترامپ پیرامون وضعیت غزه در اختیار واسطهها قرار داده است.
حماس از برخی تلاشها استقبال کرده، اما درخواست توضیح و اصلاح چند بند مبهم (مانند عقبنشینی اسرائیل از غزه و خلع سلاح حماس) را مطرح نمودهاست.
بنا بر گزارش های بدست آمده، جنبش حماس پس از رایزنی با رهبری خود، گروههای فلسطینی و میانجیگران، پاسخ زیر را ارائه داد:
قدردانی از تلاشهای عربی، اسلامی، بینالمللی و همچنین ترامپ برای پایان جنگ، فراهم کردن ورود کمکها، رد اشغالگری و جلوگیری از آوارگی.
موافقت با آزادی همه اسیران اسرائیلی (زنده و کشتهشده) بر اساس فرمول مبادلهی ترامپ، بهمحض فراهم شدن شرایط میدانی و آمادگی برای آغاز فوری مذاکرات.
موافقت با واگذاری اداره غزه به یک نهاد تکنوکرات فلسطینی، بر اساس اجماع ملی و با حمایت عربی-اسلامی.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین خاطرنشان کرد: سایر مسائل مندرج در طرح ترامپ (مانند آینده غزه و حقوق فلسطینیان) نیازمند موضعی ملی گستردهتر و چارچوب حقوقی بینالمللی است.
