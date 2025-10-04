مسئولان قضایی دادگستری استان تهران با ۵۴۳ نفر از مراجعین دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش زارعی معاون قضایی رئیس کل در امور ارتباطات و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران اظهار کرد: برنامه ملاقات مردمی دادگستری استان تهران در راستای برنامههای مستمر ارتباطات مردمی و با توجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه و برنامههای ابلاغی رئیس کل در دادگستری استان تهران به طور مستقر برگزار میشود.
زارعی بیان کرد: حضور فعال مسئولین در جهت استماع عرضحال مراجعین و متعاقباً صدور دستورات شایسته و قانونی به مراجع ذی ربط و همچنین به منظور مرتفع شدن مشکلات مراجعین جلسه ملاقات مردمی طی هفته در محل مجتمع امام خمینی (ره) با حضور مسئولان قضایی استان تهران برگزار شد.
وی افزود: در این برنامههای ملاقات مردمی در دادگستری استان تهران، ۵۴۳ نفر از مراجعهکنندگان، شامل خانواده برخی از زندانیان، محکومان جرایم غیرعمد و مالی، نمایندگان اصحاب دعوا در پروندههای کثیرالشاکی و کثیرالخواهان و طرفین برخی از پروندههای جریانی در شعب و سایر متقاضیان با معاونین و مسئولان قضایی استان تهران به صورت چهره به چهره دیدار و گفتوگو کردند.
زارعی گفت: معاونین قضایی در این جلسات با استماع مستقیم درخواستهای ۵۴۳ نفر از مراجعین، پاسخهای لازم و دستورات قانونی را درجهت حل و فصل و تسریع در روند رسیدگی به پروندههای مراجعین صادر کردند.
در پایان تسریع در رسیدگی به پروندههای جریانی، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، تخفیف در مجازات ها، تسریع در اجرای احکام صادره، درخواست مرخصی، عفو و آزادی مشروط و پابند الکترونیک برای زندانیان از مهمترین مسائل و درخواستهای مطرح شده از سوی مراجعان بود که در برنامه ملاقات مردمی در دادگستری استان تهران مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.
