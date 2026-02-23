رسیدگی مسئولان قضایی استان تهران به مشکلات حقوقی و قضایی شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش زارعی معاون قضایی رئیس کل در امور ارتباطات و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران اظهار کرد: در برنامه ملاقات مردمی دادگستری استان تهران که در راستای برنامه‌های ارتباطات مردمی و برنامه‌های ابلاغی رییس کل در دادگستری استان تهران به صورت مستمر در هر هفته برگزار می‌شود مسائل و مشکلات مراجعین مورد استماع قرار گرفته است.

زارعی بیان کرد: در جهت استماع عرض‌ حال مراجعین و متعاقباً راهنمایی و ارشاد قضایی و یا صدور دستورات شایسته و قانونی به مراجع ذی‌ربط و همچنین به منظور مرتفع کردن مشکلات مراجعان، جلسه ملاقات مردمی در محل ستاد دادگستری با حضور ۲۱ نفر از مسئولان قضایی استان تهران در یوم جاری برگزار شد.

معاون قضایی رئیس کل در امور ارتباطات و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران بیان کرد: در برنامه‌ی ملاقات مردمی این هفته دادگستری استان تهران، به مشکلات قضایی ۱۹۰ نفر از مراجعه‌کنندگان، شامل خانواده برخی از زندانیان، محکومان جرائم غیرعمد و مالی، نمایندگان اصحاب دعوا در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان و طرفین برخی از پرونده‌های جریانی در شعب و سایر متقاضیان رسیدگی شد.

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های جریانی، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، تخفیف در مجازات ها، تسریع در اجرای احکام صادره، درخواست مرخصی، عفو و آزادی مشروط و پابند الکترونیک برای زندانیان از مهمترین مسائل و درخواست‌های مطرح شده از سوی مراجعان بود که در برنامه ملاقات مردمی در دادگستری استان تهران مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.