۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۴

انسانی که ۲۰۰ سال بعد تنها می‌شود؛ تمرکز بازیگر بر حرکت فریم به فریم

کارگردان نمایش «قانون گروتو» با اشاره به موضوع و ویژگی‌های این نمایش از چالش‌های پرداختن به داستانی در آینده گفت.

تقی علی‌آبادی کارگردان نمایش «قانون گروتو» که این شب‌ها در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: گروتو به معنای هیچی و پوچی است و «قانون گروتو» یک نمایش کمدی فانتزی موزیکال است که با تلفیقی سوررئالیسم ساخته شده است. این نمایش درباره یک هوش مصنوعی و ربات‌هایی است که طراحی شده‌اند غافل از آنکه جای انسان‌ها را می‌گیرند و ذره ذره آنها را بیکار می‌کنند. موزیکال بودن و طنز تلخ این نمایشنامه مرا به خود جذب کرد و به من برای کارگردانی، میزانسن و طراحی صحنه اختیارات خوبی می‌بخشید. این متن از ۲۰۰ سال آینده سخن می‌گوید و همین ویژگی بزرگترین چالش من در تولید این پروژه بود.

وی در رابطه با تاثیر هوش مصنوعی بر هنر گفت: به هر صورت این اتفاقات رخ داده و بیشتر هم خواهد شد. باید سعی کنیم وضعیت خود را حفظ کنیم تا نقش انسان کمرنگ نباشد. هوش مصنوعی روی گرافیک، بازیگری، فیلمبرداری و حوزه های دیگر هنر دست گذاشته است اما امیدوارم که انسان ها بتوانند نقش خود را حفظ کنند.

علی‌آبادی درباره نقش موسیقی در این نمایش بیان کرد: موسیقی‌های به‌کار گرفته شده در «قانون گروتو» برای همین کار و اثر ساخته شده و مخاطب هم از آنها استقبال کرده است. طراحی این موسیقی‌ها توسط علیرضا نظام‌دوست انجام شده است. البته موسیقی‌ها پلی بک است و فضای آن به سمت شاد بودن رفته تا مخاطب خستگی‌اش را به در کند.

کارگردان نمایش «قانون گروتو» و فیلم «سگ دست» در رابطه با ویژگی‌های اجرایی این اثر بیان کرد: تلاش کردم تا به شکل مینی‌مال کار کنم اما صحنه ما در کمال مینی‌مال بودن کاملا پر است. بازیگر جای ثابتی ندارد و از آغاز تا انتها در حالت قاب فریم به فریم در حرکت است. البته حرکت اضافه نداریم و تمرکز روی حرکت بدن به جنبه موزیکال نمایش کمک کرده است.

این کارگردان تئاتر که در این نمایش به ایفای نقش نیز پرداخته است، ادامه داد: چون کار اول و دوم گروه نیست و تیم کارگردانی و بنیان اصلی نمایش همه یک تیم هستیم که تا به حال چندین پروژه را کار کرده‌ایم، اجازه ندادیم تا مشکلی پیش بیاید و زمانی که من باید روی نقش تمرکز می‌کردم گروه کارگردانی به من کمک می‌کرد. این متن در اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط افسون شکاری نوشته شد و کار روی نمایش را از فروردین امسال آغاز کردیم که البته با معضل جنگ به تعویق افتاد. حدود شش ماه تمرین کردیم و ۴۰ شب اجرا خواهیم داشت.

علی‌آبادی در پایان با اشاره به چالش‌های اقتصادی این پروژه اظهار کرد: همه ما اهالی تئاتر با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستیم اما از آنجا که افسون شکاری هم تهیه‌کننده و هم نویسنده اثر بود سعی کرد تا این مشکلات اقتصادی به تیم آسیب نرساند و کار کاملا حرفه‌ای برگزار شد و به مشکلی بر نخوردیم.

نمایش «قانون گروتو» از ۷ تا ۲۲ مهر هرشب ساعت ۲۲ در سالن ۳ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

عوامل اصلی این نمایش عبارتند از نویسنده: افسون شکاری، کارگردان: تقی علی‌آبادی، تهیه‌کننده: افسون شکاری، بازیگران: عباس علیرضا، فرزاد دشتی، سیاوش ابراهیمی، آرام محمدخانی، پارسا موسوی‌زاده، فائزه خزائی، شیما اسفندیاری و تقی علی‌آبادی.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: روایت تنهایی انسان در دویست سال بعد.

عکس‌ها از رضا جاویدی است.

