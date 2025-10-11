تقی علی‌آبادی کارگردان نمایش «قانون گروتو» که این شب‌ها در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: گروتو به معنای هیچی و پوچی است و «قانون گروتو» یک نمایش کمدی فانتزی موزیکال است که با تلفیقی سوررئالیسم ساخته شده است. این نمایش درباره یک هوش مصنوعی و ربات‌هایی است که طراحی شده‌اند غافل از آنکه جای انسان‌ها را می‌گیرند و ذره ذره آنها را بیکار می‌کنند. موزیکال بودن و طنز تلخ این نمایشنامه مرا به خود جذب کرد و به من برای کارگردانی، میزانسن و طراحی صحنه اختیارات خوبی می‌بخشید. این متن از ۲۰۰ سال آینده سخن می‌گوید و همین ویژگی بزرگترین چالش من در تولید این پروژه بود.

وی در رابطه با تاثیر هوش مصنوعی بر هنر گفت: به هر صورت این اتفاقات رخ داده و بیشتر هم خواهد شد. باید سعی کنیم وضعیت خود را حفظ کنیم تا نقش انسان کمرنگ نباشد. هوش مصنوعی روی گرافیک، بازیگری، فیلمبرداری و حوزه های دیگر هنر دست گذاشته است اما امیدوارم که انسان ها بتوانند نقش خود را حفظ کنند.

علی‌آبادی درباره نقش موسیقی در این نمایش بیان کرد: موسیقی‌های به‌کار گرفته شده در «قانون گروتو» برای همین کار و اثر ساخته شده و مخاطب هم از آنها استقبال کرده است. طراحی این موسیقی‌ها توسط علیرضا نظام‌دوست انجام شده است. البته موسیقی‌ها پلی بک است و فضای آن به سمت شاد بودن رفته تا مخاطب خستگی‌اش را به در کند.

کارگردان نمایش «قانون گروتو» و فیلم «سگ دست» در رابطه با ویژگی‌های اجرایی این اثر بیان کرد: تلاش کردم تا به شکل مینی‌مال کار کنم اما صحنه ما در کمال مینی‌مال بودن کاملا پر است. بازیگر جای ثابتی ندارد و از آغاز تا انتها در حالت قاب فریم به فریم در حرکت است. البته حرکت اضافه نداریم و تمرکز روی حرکت بدن به جنبه موزیکال نمایش کمک کرده است.

این کارگردان تئاتر که در این نمایش به ایفای نقش نیز پرداخته است، ادامه داد: چون کار اول و دوم گروه نیست و تیم کارگردانی و بنیان اصلی نمایش همه یک تیم هستیم که تا به حال چندین پروژه را کار کرده‌ایم، اجازه ندادیم تا مشکلی پیش بیاید و زمانی که من باید روی نقش تمرکز می‌کردم گروه کارگردانی به من کمک می‌کرد. این متن در اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط افسون شکاری نوشته شد و کار روی نمایش را از فروردین امسال آغاز کردیم که البته با معضل جنگ به تعویق افتاد. حدود شش ماه تمرین کردیم و ۴۰ شب اجرا خواهیم داشت.

علی‌آبادی در پایان با اشاره به چالش‌های اقتصادی این پروژه اظهار کرد: همه ما اهالی تئاتر با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستیم اما از آنجا که افسون شکاری هم تهیه‌کننده و هم نویسنده اثر بود سعی کرد تا این مشکلات اقتصادی به تیم آسیب نرساند و کار کاملا حرفه‌ای برگزار شد و به مشکلی بر نخوردیم.

نمایش «قانون گروتو» از ۷ تا ۲۲ مهر هرشب ساعت ۲۲ در سالن ۳ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

عوامل اصلی این نمایش عبارتند از نویسنده: افسون شکاری، کارگردان: تقی علی‌آبادی، تهیه‌کننده: افسون شکاری، بازیگران: عباس علیرضا، فرزاد دشتی، سیاوش ابراهیمی، آرام محمدخانی، پارسا موسوی‌زاده، فائزه خزائی، شیما اسفندیاری و تقی علی‌آبادی.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: روایت تنهایی انسان در دویست سال بعد.

عکس‌ها از رضا جاویدی است.