به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، نمایش «مینیون‌ها و راز جاودانگی» به نویسندگی و کارگردانی فائزه کلبری و تهیه کنندگی امین گلستانه از ۷ آبان در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

فائزه کلبری که پیش از این در نمایش‌هایی نظیر «مهمانی شام»، «لیلای بی مجنون» و «شقه خون» ایفای نقش کرده برای نخستین بار کارگردانی نمایش کودک را با این اثر تجربه کرده است.

نوالدین جوادیان، محمد کارآزاد، سمیرا حسینی، مصطفی گل محمدی، ابراهیم رحمتی، فاطمه رحمانی و نگار مقدسی بازیگرانی هستند که در نمایش «مینیون‌ها و راز جاودانگی» ایفای نقش می‌کنند.

در خلاصه داستان این اثر نمایشی آمده است: «مینیون‌ها و گُرو در پی راز جاودانگی هستند که متوجه می‌شوند رازی که از دیر باز تا حالا همراه بشر بوده، نزد دکتر کُروم دانشمند و مخترع ایرانیه. پس با بالنی خودشون را به ایران و آزمایشگاه دکتر کروم می‌رسانند.»

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: مجری طرح وتهیه کننده اجرایی: سینا محمدی، طراح لباس: نیاز حمیدی، طراح گریم: لیلا پریشان، طراح دکور: حمید جهانگیری، طراح نور: فرشاد نصیری، موسیقی: رضا خسروی و دستیار کارگردان: مهناز احمدی قمی.

فروش بلیت این نمایش از ۲۷ مهر در سایت تیوال آغاز می‌شود و علاقمندان می‌توانند جهت تهیه بلیت علاوه بر سایت به گیشه تئاتر شهرزاد نیز مراجعه کنند.