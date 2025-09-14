  1. هنر
  2. تئاتر
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

اجرای «قانون گرتو» در شهرزاد

اجرای «قانون گرتو» در شهرزاد

نمایش «قانون گرتو» به کارگردانی تقی علی‌آبادی در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «قانون گرتو» به کارگردانی تقی علی‌آبادی و نویسندگی و تهیه‌کنندگی افسون شکاری، مهر و آبان امسال در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه می‌رود.

«قانون گرتو» داستانی بر گرفته از هوش مصنوعی و آینده انسان در ۲۰۰ سال آینده است و در قالب کمدی تلخ و در بخش‌هایی از صحنه به شکل موزیکال اجرا می‌شود.

افسون شکاری پیش از این فیلم سینمایی «سگ دست» و نمایش‌های «رستگاری با چکش» و «مثل بستنی یخی» را نویسندگی و تهیه کرده است.

دیگر عوامل قانون گرتو به زودی در سایت تیوال اعلام می‌شوند.

کد خبر 6589001
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها