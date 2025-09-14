اجرای «قانون گرتو» در شهرزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش «قانون گرتو» به کارگردانی تقی علیآبادی و نویسندگی و تهیهکنندگی افسون شکاری، مهر و آبان امسال در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه میرود.
«قانون گرتو» داستانی بر گرفته از هوش مصنوعی و آینده انسان در ۲۰۰ سال آینده است و در قالب کمدی تلخ و در بخشهایی از صحنه به شکل موزیکال اجرا میشود.
افسون شکاری پیش از این فیلم سینمایی «سگ دست» و نمایشهای «رستگاری با چکش» و «مثل بستنی یخی» را نویسندگی و تهیه کرده است.
دیگر عوامل قانون گرتو به زودی در سایت تیوال اعلام میشوند.
نظر شما