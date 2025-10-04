به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، در سایه پاسخ حماس به طرح ترامپ، قرار است استیو ویتکاف فرستاده رئیس جمهور آمریکا راهی منطقه شود.

همچنین رژیم صهیونیستی خود را برای اعزام هیئت مذاکره کننده به قاهره به جای دوحه آماده می کند. گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که سطح این هیئت از هیئت های مذاکره کننده قبل بالاتر است.

گزارش شده که مذاکرات مذکور طی فردا یکشنبه در قاهره آغاز می شود و طرف مصری مدیریت جزئیات و طرف آمریکایی کلیات مذاکرات را بر عهده خواهند داشت.

برخی منابع گفته اند که این مذاکرات به احتمال زیادی طولانی و پیچیده بوده و بررسی مرحله نخست از طرح ترامپ را شامل می شود.