  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

مصر میزبان مذاکرات نخستین مرحله از طرح ترامپ میان تل‌آویو و حماس

مصر میزبان مذاکرات نخستین مرحله از طرح ترامپ میان تل‌آویو و حماس

در سایه پاسخ مثبت حماس به کلیات طرح ترامپ قرار است مذاکرات میان تل آویو و این جنبش طی فردا در مصر آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، در سایه پاسخ حماس به طرح ترامپ، قرار است استیو ویتکاف فرستاده رئیس جمهور آمریکا راهی منطقه شود.

همچنین رژیم صهیونیستی خود را برای اعزام هیئت مذاکره کننده به قاهره به جای دوحه آماده می کند. گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که سطح این هیئت از هیئت های مذاکره کننده قبل بالاتر است.

گزارش شده که مذاکرات مذکور طی فردا یکشنبه در قاهره آغاز می شود و طرف مصری مدیریت جزئیات و طرف آمریکایی کلیات مذاکرات را بر عهده خواهند داشت.

برخی منابع گفته اند که این مذاکرات به احتمال زیادی طولانی و پیچیده بوده و بررسی مرحله نخست از طرح ترامپ را شامل می شود.

کد خبر 6610957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها