به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تاکید کرد: ما بیش از هر زمان دیگری از آغاز نسل کشی علیه ملت فلسطین به آتش بس در غزه نزدیک شده ایم.

محمد اسحاق دار وزیر خارجه این کشور نیز گفت: باید آزادی تمام اسرا و ورود کمک های بشردوستانه به نوار غزه تضمین شود. اسرائیل باید فورا حملات خود را علیه غزه متوقف کند.

وی بیان کرد: ما از پاسخ حماس استقبال می کنیم و این مسأله باید به آتش بس فوری در غزه و پایان رنج های فلسطینی ها منجر شود.

لازم به ذکر است که به دنبال اعلام موضع رسمی جنبش حماس مبنی بر پذیرش اصول کلی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، موجی از واکنش‌ها و استقبال‌ از سوی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شد. در مقابل، اخباری از غافلگیری و اختلاف در محافل رژیم صهیونیستی مخابره شده است.