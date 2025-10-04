نمایشگاه عکس «تهرانمون» افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح نمایشگاه گروهی عکس گروه گردشگری عکاسی «تورچه» با عنوان «تهرانمون» با موضوع شهر تهران که به کوشش سیدشهاب‌الدین واجدی برپا شده است، شامگاه جمعه ۱۱ مهر برگزار شد.

در این مراسم، محمدصالح مفتاح رئیس باشگاه خبرنگاران صداوسیما، خانواده شهید سیدحمیدرضا مکتبی از شهدای حمله رژیم صهیونیستی به ایران، علیرضا عابدی هنرمند پیشکسوت عکاس، هنرمندان و هنرجویان عکاس در نگارخانه پردیس باغ موزه هنر ایرانی حضور داشتند.

در این نمایشگاه که ۱۳۵ اثر از ۴۵ عکاس و هنرجوی عکاسی با محوریت شهر تهران روی دیوار گالری پردیس رفته است، عکس‌هایی از نمادها و جاذبه‌های گردشگری تهران، کار و مشاغل در پایتخت، اماکن مذهبی و زیارتی و همچنین روایت مقاومت تهران در جنگ تحمیلی ۱۲روزه دیده می‌شود.

نمایشگاه عکس «تهرانمون» از ۱۲ تا ۲۲ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در نگارخانه پردیس «باغ موزه هنر ایرانی»، پذیرای علاقه مندان، هنردوستان و بازدیدکنندگان است.