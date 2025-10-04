به گزارش خبرنگار مهر، سعید اخباری در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با استقلال تهران در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر اظهار کرد: در شرایط دشواری مقابل استقلال قرار گرفتهایم و بزرگی این تیم بر کسی پوشیده نیست. به اعتقاد من، استقلال یکی از بهترین تیمهای لیگ برتر است که از بازیکنان باکیفیت داخلی و خارجی و همچنین کادرفنی توانمندی بهره میبرد. با توجه به فشاری که این روزها روی استقلال وجود دارد، کار ما نیز سختتر شده است. هر دو تیم این فرصت را دارند که با کسب سه امتیاز، جایگاه خود در جدول را بهبود بخشند.
وی ادامه داد: ما از بازیکنان جوان و باانگیزهای برخورداریم که میخواهند تواناییهای خود را به نمایش بگذارند. اگر کیفیت زمین اجازه دهد، مطمئناً شاهد یک بازی تاکتیکی و تماشاگرپسند خواهیم بود.
اخباری ادامه داد: بسیار علاقهمند بودیم که این بازی و همچنین دیدار مقابل پرسپولیس در شهر یزد برگزار شود، اما متأسفانه ورزشگاه ما هنوز آماده نیست و در حالی در غربت میزبان هستیم که عملاً مهمان به شمار میرویم. اگر تیمی در طول یک مسابقه تعداد پاسهای زیادی ثبت میکند، به این معنا نیست که مالکیت واقعی بازی را در اختیار دارد.
او در خصوص بازیکنان مصدوم چادرملو گفت: ویکتور و محمدحسین فلاح بازیکنان مصدوم ما هستند که بعید است در بازی فردا حضور داشته باشند.
وی افزود: در دیدار برابر پیکان، اشتباه داوری به ضرر ما رقم خورد و امیدوارم در بازی پیشرو شرایط بهتری داشته باشیم. من برای رسیدن به جایگاه سرمربیگری، بیش از ۱۰ سال به عنوان دستیار در کنار مربیان مختلف فعالیت کردهام تا امروز به این موقعیت برسم. بدون شک استقلال در حال حاضر در شرایط دشواری قرار دارد و مربیان این تیم نیز تحت فشار هستند، اما با یک پیروزی میتوانند وضعیت خود را بهبود بخشند. ریکاردو ساپینتو و اعضای کادرفنی استقلال از مربیان باشخصیت فوتبال هستند.
اخباری تصریح کرد: باشگاه ما تنها چهار سال از تأسیسش میگذرد و دو سال است که در لیگ برتر حضور داریم. طبیعی است که بازی مقابل تیمهای بزرگی مانند استقلال و پرسپولیس شرایط خاص خودش را دارد. استقلال از بازیکنان باکیفیت و توانمندی بهره میبرد و ما نیز بازیکنان جوان و باانگیزهای در اختیار داریم. این قول را میدهم که از تیم چادرملو در این بازی، نمایش بسیار خوبی خواهید دید.
وی خاطرنشان کرد: در لیگ برتر امسال، پس از گذشت پنج هفته، تیمهای صدرنشین حدود ۹ امتیاز کسب کردهاند، در حالی که در لیگهای معتبر جهان، تیمهای صدرنشین معمولاً میانگین بیش از دو امتیاز در هر بازی دارند. متأسفانه در فوتبال ایران زیرساختهای لازم فراهم نیست و باید به مربیان حق داد که با توجه به شرایط موجود، تمرکز خود را روی گل نخوردن بگذارند. ما در هفتههای اخیر از امتیاز میزبانی نیز محروم بودهایم.
او در پایان گفت: جا دارد از تمام همکاران و دوستانم که در زمانی که تحت عمل جراحی در بیمارستان بودم، به من کمک کردند، صمیمانه تشکر کنم.
نظر شما