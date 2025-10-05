انتقاد مالک پرسپولیس از هاشمیان؛ دلیل جدایی دورسون و امیری چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی احمدی در رابطه با اعتراض هواداران تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به شرایط این روزهای سرخ ها اظهار داشت: صدای هواداران پرسپولیس در همه جا شنیده میشود و ما قصد توهین به هیچ هوادار پرسپولیس در هیچ رده سنی نداریم.
احمدی با اشاره به تغییرات متعدد کادر فنی در پرسپولیس، افزود: هر سرمربی که آمده، تعدادی بازیکن را از لیست خارج کرده و بازیکنان دیگری را اضافه کرده است. این موضوع صرفاً هزینههای مالی زیادی را به باشگاه تحمیل کرده است. اگر بخواهیم با عدد صحبت کنیم، بودجه امسال پرسپولیس حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. یعنی در هر بازی، چیزی حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه به باشگاه تحمیل میشود.
او با انتقاد از وضعیت مدیریت نقلوانتقالات گفت: هدف ما این بود که دغدغه اصلی کادر فنی، مسائل فنی باشد نه دغدغه مالی. اگر بودجه سر وقت و به درستی تزریق میشد، تیم میتوانست نتایج بهتری کسب کند. ولی اکنون برعکس این روند اتفاق افتاده است.
احمدی ادامه داد: دو بازیکن (سردار دورسون و وحید امیری) به درخواست وحید هاشمیان از پرسپولیس جدا شدهاند که اگر این بازیکنان در تیم باقی میماندند، اکنون مشکلات عدیدهای که در خط حمله و دفاع چپ داریم، وجود نداشت.
رئیس کنسرسیوم بانکی مالک باشگاه پرسپولیس با اشاره به بحث جذب بازیکنان جدید گفت: ما اعلام کردهایم که اگر قرار است بازیکن جذب شود، باید در سطح شاخصهای جهانی باشد. همچنین در زمینه حمایت مالی و افزایش بودجه، مشکلی نداریم.
او درباره انتخاب بازیکنان از سوی کادر فنی بیان کرد: تا کنون هیچ بازیکنی که معرفی شده باشد را رد نکردهایم، مگر در مورد جمال لوئیس که با نظر تیم پزشکی به دلیل سابقه عمل جراحی و ریسک مصدومیت، جذب نشد. حتی پیشنهاد دادیم که اگر او قرارداد ببندد، در صورت مصدومیت هزینهای پرداخت نکنیم، اما در نهایت این جذب انجام نشد.
احمدی تأکید کرد که تغییر مکرر سرمربیان علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین، موجب بیثباتی در تیم شده و برای آینده پرسپولیس نیازمند بازنگری جدی است.
احمدی، رئیس کنسرسیوم بانکی مالک باشگاه پرسپولیس، با انتقاد از وضعیت فعلی تیم، گفت: واقعاً تیم بیانگیزه شده است. امروز صبح نگاه میکردم، در دهه ۶۰ بازیکنان با تمام وجود و عرق به تیم خدمت میکردند، اما حالا با وجود اینکه از نظر نفرات کمبودی نداریم، انگیزه لازم دیده نمیشود.
او با اشاره به نیاز تیم به تقویت خط حمله و دفاع چپ افزود: در دو پست باید تیم هجومی را تقویت کنیم یا مهاجم اضافه کنیم. دفاع چپ هم اگر میلاد محمدی به روزش برگردد، شاید دیگر نیازی به تغییر نداشته باشیم. این موضوع حتماً باید توسط هیئت مدیره بررسی شود.
احمدی در ادامه با اشاره به نقش مدیرعامل باشگاه بیان کرد: درویش دلسوزی زیادی برای پرسپولیس دارد و اگر لازم باشد، خود به استعفا اقدام کند. اما اگر ببینیم تغییرات تأثیری بر راندمان و بهرهوری نخواهد داشت، باید تصمیم جدی گرفت.
او با تأکید بر اهمیت استفاده بهینه از سهمیههای بازیکن گفت: نباید بازیکنانی جذب شوند که شناختهشده نباشند و فقط هزینه به باشگاه تحمیل کنند. باید این دو سهمیه با بازیکنانی در سطح تراز جهانی پر شوند تا ارزش بازیکنان افزایش یابد.
احمدی در بخشی دیگر از صحبتهایش گفت: اگر تیم با بودجهای حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان نتواند برابر تیمهایی با بودجه کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان نتیجه بگیرد، جای نگرانی وجود دارد و نشان میدهد جایی از کار ایراد دارد.
او تأکید کرد: اگر تا قبل از نیمفصل بتوانیم دو بازیکن آزاد در سطح جهانی پیدا کنیم، حتماً به تیم اضافه خواهیم کرد. ما به دنبال تغییرات احساسی نیستیم، اما اگر تغییر مدیریتی باعث افزایش راندمان نشود، با کسی عهد اخوت نبستهایم و برای من دلسوزی آقای درویش برای پرسپولیس قابل احترام است.
