به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال امروز یکشنبه ۱۳ مهر در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه تختی به مصاف تیم چادرملو می‌رود. ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی آبی‌ها، در این دیدار برای اولین بار در فصل جاری همه بازیکنان خود را در اختیار دارد تا ترکیبی کامل و بدون کمبود نفرات را روانه میدان کند.

با توجه به نمایش قابل قبول حبیب فرعباسی در دیدار اخیر استقلال مقابل المحرق بحرین، انتظار می‌رود بار دیگر او در چارچوب دروازه آبی‌ها قرار بگیرد. در قلب خط دفاعی، رستم آشورماتوف دومین بازی رسمی خود برای استقلال را تجربه خواهد کرد و احتمال زیادی وجود دارد که عارف غلامی که به آمادگی صددرصدی رسیده است، در کنار او به میدان برود.

در سمت راست خط دفاع، رامین رضاییان و در سمت چپ ابوالفضل جلالی قرار خواهند گرفت. دیدیه اندونگ، هافبک گابنی استقلال، که در بازی با المحرق با یک اشتباه زمینه‌ساز دریافت گل شد، احتمالاً از روی نیمکت کارش را آغاز خواهد کرد و مهران احمدی به همراه روزبه چشمی زوج خط میانی را تشکیل خواهند داد.

در خط حمله، منیر الحدادی نقش بازیکن پشت مهاجم را ایفا می‌کند و یاسر آسانی و علیرضا کوشکی در پست‌های وینگر راست و چپ به کار گرفته خواهند شد. داکنز نازون نیز به عنوان مهاجم نوک تیم را همراهی می‌کند.

ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار حساس با چادرملو به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف غلامی (سامان فلاح)، رامین رضاییان، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، داکنز نازون (سعید سحرخیزان) و علیرضا کوشکی.