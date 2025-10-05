جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به رونمایی از ۳۰۰ دستگاه خودروی خدمات شهری اظهار کرد: از این تعداد، ۱۰۵ دستگاه به سازمان آتش‌نشانی تهران اختصاص یافته است. این خودروها شامل خودروهای سبک، نیمه‌سنگین، تانکرهای حمل آب، خودروهای حریق، نردبان‌های بلندمرتبه و حتی ماشین‌آلات تخصصی آواربرداری هستند.

به گفته وی، تنها در بخش تانکرهای آب، پنج دستگاه تانکر ۳۰ هزار لیتری و ۱۲ دستگاه تانکر ۱۲ هزار لیتری به ناوگان اضافه شده که می‌تواند بخش مهمی از مشکلات کم‌آبی در عملیات‌ها را برطرف کند. همچنین دو دستگاه نردبان ۲۷ متری و یک دستگاه بیل مکانیکی تخصصی آواربرداری نیز در این مجموعه قرار دارد.

سرمایه‌گذاری ۲ همتی برای تجهیزات آتش‌نشانی

ملکی ضمن اشاره به هزینه‌های انجام‌شده برای تأمین این تجهیزات خاطرنشان کرد: مجموعه خودروهای جدید آتش‌نشانی با اعتباری حدود ۲ همت تهیه شده است. بخشی از این خودروها وارداتی هستند که با وجود تحریم‌ها تأمین آن‌ها دشوار بود، اما خوشبختانه بخش قابل توجهی نیز توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ساخته شده است. این روند ادامه خواهد داشت تا به سمت خودکفایی کامل حرکت کنیم.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه هدف اصلی از این سرمایه‌گذاری، ارتقای سطح خدمت‌رسانی به شهروندان است، ادامه داد: امروز می‌توانیم بگوییم تقریباً هیچ تجهیزاتی نیست که سازمان آتش‌نشانی تهران در اختیار نداشته باشد.

استفاده از پهپاد عملیاتی برای نخستین بار

سخنگوی آتش‌نشانی تهران در خصوص تکمیل بودن تجهیزات آتش‌نشانی توضیح داد: چند روز پیش برای نخستین بار از پهپاد عملیاتی آتش‌نشانی رونمایی کردیم. این پهپاد بیش از ۸۰ درصد توسط شرکت‌های داخلی ساخته شده است. پیش از این تنها پهپادهای شناسایی در اختیار داشتیم، اما اکنون وارد مرحله‌ای شده‌ایم که پهپاد عملیاتی نیز در خدمت سازمان قرار گرفته است.

وی افزود: این دستاورد نشان می‌دهد که تهران در حوزه تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی وضعیت قابل قبولی دارد و می‌تواند الگویی برای سایر شهرها باشد.

آمادگی تهران در برابر حوادث شهری و بحران‌ها

ملکی با اشاره به وضعیت آمادگی تهران در برابر حوادث شهری تاکید کرد: در حوزه حوادث شهری، تهران در شرایط مطلوبی قرار دارد و حتی می‌توانیم ادعا کنیم جزو شهرهای برتر دنیا در این زمینه هستیم. اما باید توجه داشت که وقتی حادثه‌ای به بحران تبدیل شود، شرایط متفاوت خواهد بود. حتی قدرتمندترین کشورها نیز در بحران‌های بزرگ مانند زلزله یا سیل با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.

وی در ادامه یادآور شد: تجهیزاتی که امروز به ناوگان اضافه شده، توان ما را در مدیریت حوادث شهری به شکل چشمگیری افزایش داده و خیال شهروندان را از بابت آمادگی سازمان راحت‌تر می‌کند.

تأمین تجهیزات از محل عوارض شهروندان

سخنگوی آتش‌نشانی تهران با اشاره به نحوه تأمین هزینه‌های تجهیزات جدید حوزه آتش‌نشانی بیان کرد: تمام این تجهیزات از محل عوارض و درآمدهای شهرداری تهیه شده است. مردم مطمئن باشند هزینه‌هایی که پرداخت می‌کنند، در نهایت صرف خدمت‌رسانی بهتر به خودشان می‌شود. گاهی شاهد اضافه شدن تجهیزات جدید به بخش‌های مختلف هستیم که همه آن‌ها از همین محل تأمین می‌شود.