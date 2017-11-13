۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۱۸

اعزام ۸ دستگاه خودرو و ۲۳ آتش‌نشان حرفه‌ای به مناطق زلزله‌زده

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: هشت دستگاه خودرو به همراه ۲۳ تن از حرفه‌ ای ترین آتش‌نشانان به مناطق زلزله‌زده اعزام شدند.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسه ستاد مدیریت شهرداری تهران برگزار شد که پیرو این جلسه مقرر شد تا آتش نشانی شهر تهران به کمک زلزله‌زدگان برود.

وی با اشاره به اعزام هشت دستگاه خودرو به همراه ۲۳ تن از حرفه‌ ای ترین آتش نشانان به مناطق زلزله‌زده ادامه داد:خودروهای پشتیبانی هم به مناطق زلزله زده فرستاده شده است.

ملکی ادامه داد: تجهیزات هیدرولیکی و دستگاه‌های آواربرداری و برش و غیره به مناطق زلزله‌زده فرستاده شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: آتش نشانی این آمادگی را دارد که در صورت نیاز بیشتر اقدام به اعزام نیروها به همراه خودروهای آتش نشانی به مناطق زلزله‌زده کند.

ملکی گفت: شهروندان تهرانی اطلاع داشته باشند که اعزام تیم‌های آتش نشانی از تهران به مناطق زلزله‌زده هیچ گونه اختلالی در روند خدمات رسانی ما به شهروندان ندارد و قرار نیست خدمات‌رسانی ما به جهت اعزام نیرو و خودرو کم شود.

