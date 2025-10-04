نخستین جشنواره سفیر باران در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه نخستین جشنواره سفیر باران با حضور سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد برگزار شد.
در این برنامه، نوجوانان دختر و پسر با اجرای آیین «چولی قزک» آواز بارانخواهی را در فضایی صمیمی و آیینی به نمایش گذاشتند.
«چولی قزک» یا همان عروسک باران، نمادی دیرینه در فرهنگ عامه خراسانی است که در روزگار خشکسالی به دست کودکان و نوجوانان گردانده میشد تا با خواندن آوازهای بارانخواهی، آسمان گشوده و بارش باران نصیب زمین شود.
برگزاری این جشنواره، گامی در راستای پاسداشت میراث ناملموس خراسان رضوی و پیوند نسل جوان با آیینهای بومی و سنتی به شمار میآید.
نظر شما