۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

نخستین جشنواره سفیر باران در مشهد برگزار شد

مشهد- نخستین جشنواره سفیر باران با اجرای آیین عروسک‌گردانی سنتی «چولی قزک» عروسک باران، در خانه تاریخی ملک مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه نخستین جشنواره سفیر باران با حضور سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد برگزار شد.

در این برنامه، نوجوانان دختر و پسر با اجرای آیین «چولی قزک» آواز باران‌خواهی را در فضایی صمیمی و آیینی به نمایش گذاشتند.

«چولی قزک» یا همان عروسک باران، نمادی دیرینه در فرهنگ عامه خراسانی است که در روزگار خشکسالی به دست کودکان و نوجوانان گردانده می‌شد تا با خواندن آوازهای باران‌خواهی، آسمان گشوده و بارش باران نصیب زمین شود.

برگزاری این جشنواره، گامی در راستای پاسداشت میراث ناملموس خراسان رضوی و پیوند نسل جوان با آیین‌های بومی و سنتی به شمار می‌آید.

