رگبار باران و رعدو برق در خراسان رضوی؛کیفیت هوای مشهد کاهش می یابد

زهرا آهنگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه ‎‎ های آینده نگری و تصاویر ماهواره، امروز بعدازظهر در شمال شرق استان انتقال گردوغبار دور از انتظار نبوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: فردا از ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد شدید تا بسیار شدید با خیزش و انتقال گردوخاک، در اغلب مناطق استان بر غلظت ذرات گردوغبار معلق در هوا افزوده شده و کاهش کیفیت هوا و میدان دید را از جمله در نیمه شرقی و مناطقی از مرکز استان (و شهر مشهد مقدس) به همراه دارد.

وی گفت: این وضعیت با شدت و ضعف تا اواسط هفته ادامه داشته همچنین از شنبه بعدازظهر بتدریج بر مقدار ابرناکی افزوده شده که در مناطق کوهستانی شمال استان رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

آهنگرزاده در ادامه افزود: روند افزایش نسبی دمای هوا از امروز آغاز تا شنبه ظهر ادامه دارد. یک ‎ شنبه کاهش محسوس دمای هوای روزانه پیش بینی می گردد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی در خصوص وضعیت جوی مشهد مقدس طی فردا شنبه ۲۹ شهریورماه نیز اظهار کرد: آسمان مشهد صاف از بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد گاهی وزش باد شدید بتدریج غبارآلود اواخر وقت قسمتی ابری پیش بینی شده است.