رگبار باران و رعدو برق در خراسان رضوی؛کیفیت هوای مشهد کاهش می یابد

زهرا آهنگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه های آینده نگری و تصاویر ماهواره، امروز بعدازظهر در شمال شرق استان انتقال گردوغبار دور از انتظار نبوده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: فردا از ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد شدید تا بسیار شدید با خیزش و انتقال گردوخاک، در اغلب مناطق استان بر غلظت ذرات گردوغبار معلق در هوا افزوده شده و کاهش کیفیت هوا و میدان دید را از جمله در نیمه شرقی و مناطقی از مرکز استان (و شهر مشهد مقدس) به همراه دارد.
وی گفت: این وضعیت با شدت و ضعف تا اواسط هفته ادامه داشته همچنین از شنبه بعدازظهر بتدریج بر مقدار ابرناکی افزوده شده که در مناطق کوهستانی شمال استان رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
آهنگرزاده در ادامه افزود: روند افزایش نسبی دمای هوا از امروز آغاز تا شنبه ظهر ادامه دارد. یک شنبه کاهش محسوس دمای هوای روزانه پیش بینی می گردد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی در خصوص وضعیت جوی مشهد مقدس طی فردا شنبه ۲۹ شهریورماه نیز اظهار کرد: آسمان مشهد صاف از بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد گاهی وزش باد شدید بتدریج غبارآلود اواخر وقت قسمتی ابری پیش بینی شده است.
