  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

رگبار باران و رعدو برق در خراسان رضوی؛کیفیت هوای مشهد کاهش می یابد

رگبار باران و رعدو برق در خراسان رضوی؛کیفیت هوای مشهد کاهش می یابد

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: در مناطقی از شمال استان خراسان رضوی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق از عصر شنبه پیش بینی می شود.

زهرا آهنگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه ‎‎ های آینده نگری و تصاویر ماهواره، امروز بعدازظهر در شمال شرق استان انتقال گردوغبار دور از انتظار نبوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: فردا از ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد شدید تا بسیار شدید با خیزش و انتقال گردوخاک، در اغلب مناطق استان بر غلظت ذرات گردوغبار معلق در هوا افزوده شده و کاهش کیفیت هوا و میدان دید را از جمله در نیمه شرقی و مناطقی از مرکز استان (و شهر مشهد مقدس) به همراه دارد.

وی گفت: این وضعیت با شدت و ضعف تا اواسط هفته ادامه داشته همچنین از شنبه بعدازظهر بتدریج بر مقدار ابرناکی افزوده شده که در مناطق کوهستانی شمال استان رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

آهنگرزاده در ادامه افزود: روند افزایش نسبی دمای هوا از امروز آغاز تا شنبه ظهر ادامه دارد. یک شنبه کاهش محسوس دمای هوای روزانه پیش بینی می گردد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی در خصوص وضعیت جوی مشهد مقدس طی فردا شنبه ۲۹ شهریورماه نیز اظهار کرد: آسمان مشهد صاف از بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد گاهی وزش باد شدید بتدریج غبارآلود اواخر وقت قسمتی ابری پیش بینی شده است.

کد خبر 6594494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها