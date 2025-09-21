  1. استانها
وقوع بارش‌های رگباری و کاهش دما در استان خراسان رضوی

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: از روز سه شنبه بارش های رگباری در برخی از نقاط استان خراسان رضوی پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، با تغییر جهت جریان جوی از امروز دما به طور قابل‌ملاحظه و محسوس (حدود ۱۰ تا ۱۲ درجه نسبت به روز گذشته) کاهش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: از فردا (دوشنبه، ۳۱ شهریور) انتظار می‌رود از غلظت آلایندگی‌های جوی و ذرات گردوغبار به‌ویژه در نواحی شمالی کاسته شود. همچنین با عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو، به‌تدریج بر میزان ابرناکی افزوده خواهد شد.

وی گفت: از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه هفته جاری، وقوع بارش‌های رگباری در برخی از نقاط استان به‌ویژه نواحی شمال و شمال‌غرب وجود دارد که در این خصوص، هشدار سطح نارنجی کیفیت هوا مورخ ۲۹ شهریورماه صادر شده است.

