به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، بهنام میرزایی با بیان اینکه این شرکت از زمان تأسیس تاکنون بیش از ۱۲ هزار کیلومتر خط انتقال گاز، ۲۱۶ توربوکمپرسور و ۲۴ مرکز بهره‌برداری را به مدار آورده است، اظهار کرد: امسال ۹۴۸ کیلومتر خط انتقال گاز و سه تأسیسات تقویت فشار جدید وارد مدار می‌شوند، همچنین طرح ذخیره‌سازی گاز سراجه با هدف افزایش ظرفیت از یک میلیارد مترمکعب به ۱.۵ میلیارد مترمکعب تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امروز بیش از ۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های خطوط انتقال، ایستگاه‌های تقویت فشار و پالایشگاهی در داخل کشور تولید می‌شود، افزود: این پیشرفت، نتیجه اتکای صنعت گاز به توان سازندگان داخلی و پیمانکاران ایرانی است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بیان کرد: صنعت گاز اکنون با دست توانمند متخصصان ایرانی به نقطه‌ای رسیده است که در زنجیره تأمین انرژی پایدار نقش‌آفرینی می‌کند.