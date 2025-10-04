نتانیاهو، ۲ وزیر مخالف آتش بس غزه را به نشست فوری دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، «بن گویر»، وزیر امنیت داخلی و «اسموتریج»، وزیر دارایی این رژیم را که مخالفان سرسخت توافق تبادل اسرا و آتش بس هستند، به نشست فوری دعوت کرده است.
قرار است نتانیاهو ساعت ۲۰:۰۰ به وقت قدس اشغالی سخنرانی داشته باشد که بنا به پیشبینیها احتمالا درباره طرح ترامپ و توقف حملات در غزه باشد.
گفتنی است که ترامپ طرحی برای غزه ارائه داده است. حماس پاسخ رسمی خود را به طرح آتشبس پیشنهادی دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، از طریق واسطهها ارائه کرده است.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا به تازگی طرحی ۲۰ بندی را برای پایان جنگ غزه ارائه کرد که بر آتشبس فوری، آزادی اسرای اسرائیلی در برابر رهایی صدها زندانی فلسطینی، بازگشت نظامیان اسرائیلی به خطوط توافقشده و تشکیل نهادی بینالمللی برای بازسازی و اداره غزه تأکید دارد.
این طرح با واکنشهای محتاطانه رهبران اروپایی مواجه شده و مقامها نسبت به حاکمیت فلسطین، نقش دولت انتقالی و ضمانت اجرای مفاد این طرح تردید دارند.
ناظران ابتکار ترامپ را جانبدارانه، ناقص و در تضاد آشکار با خواست و حقوق مشروع فلسطینیان دانستند. منتقدان میگویند نادیده گرفتن نقش گروههای فلسطینی، محدود کردن آینده غزه به یک ساختار موقت تحت نظارت بینالمللی و حذف هرگونه تضمین واقعی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی نشان میدهد که این ابتکار بیش از آنکه پاسخی عادلانه به بحران باشد، تلاشی است برای تحکیم موقعیت رژیم صهیونیستی و مدیریت کوتاهمدت بحران به نفع واشنگتن و تلآویو.
با وجود حمایت برخی کشورها از این طرح، گروههای مقاومت فلسطینی از جمله حماس، خواستار شفافسازی درباره مفاد آن، بهویژه در زمینه تضمینهای امنیتی، وضعیت گذرگاهها، و آینده سیاسی غزه و کرانه باختری، شدند.
دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا روز جمعه به وقت محلی در بیانیه شدیداللحنی با تهدید حماس ادعا کرد: در صورت عدم توافق با حماس تا ساعت ۶ عصر یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی( ۱۰ شب به وقت گرینویچ)، «جهنمی» به پا خواهد شد که هیچکس تا به حال نظیرش را ندیده است و صلح در خاورمیانه به هر طریقی محقق خواهد شد.
