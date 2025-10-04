ترامپ: نتانیاهو در غزه زیاده‌ روی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه در مصاحبه با کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی با ادامه روند خودشیفتگی اش بی اشاره به حمایت های گسترده کاخ سفید به رژیم صهیونیستی در کشتار مردم مظلوم در غزه ادعا کرد: ما واکنش‌های بسیار خوبی به طرح خود (طرح آتش بس در غزه) داشته‌ایم! همه کشورهای جهان از آن حمایت می‌کنند! بی‌بی (نتانیاهو نخست وزیر کودک کشان صهیونیست) از آن حمایت می‌کند.

رئیس جمهور آمریکا سپس اضافه کرد: حماس هم می‌خواهد این کار را انجام دهد. حالا فقط باید جزئیات نهایی را کامل کنیم. اردوغان هم کمک کرد. او آدم سرسختی است، اما دوست من است و عملکرد عالی داشته است.

ترامپ گفت: نتانیاهو در غزه زیاده‌روی کرد و اسرائیل حمایت زیادی را در سراسر جهان از دست داد. حالا من می‌خواهم تمام آن حمایت را دوباره برگردانم.