به گزارش خبرگزاری مهر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی که شبکه الجزیره آن را منتشر کرده، تأکید کرد که عملیات ارتش این رژیم در عمق نوار غزه همچنان ادامه خواهد یافت.

وی مدعی شد که هدف این عملیات بازگرداندن تمام اسیران، اعم از افراد زنده و اجساد کشته ها است.

نتانیاهو در اعترافی تلخ گفت که با وجود فشار سنگین داخلی و خارجی برای توقف جنگ، همچنان بر تحقق کامل اهداف عملیات نظامی پافشاری می‌کند و از آزادسازی تمامی اسرا و رسیدن به سایر مقاصد جنگی دست نخواهد کشید.

وی در ادامه مدعی شد که با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، و تیم او هماهنگی‌هایی صورت گرفته و "ما یک گام سیاسی برداشته‌ایم که وضعیت را دگرگون ساخته است.

نتانیاهو ادعا کرد که به دلیل این هماهنگی، به جای انزوای اسرائیل، اکنون این حماس است که در انزوا قرار گرفته است.

وی در ادامه ادعاهای همیشگی خود مدعی شد که فشارهای نظامی و سیاسی موجب شده تا جنبش حماس ناچار به پذیرش طرحی شود که پیشتر از سوی تل‌آویو مطرح شده بود.

با این حال، نخست‌وزیر اسرائیل مجبور به اعلام دستور اعزام هیئت مذاکره‌کننده، به ریاست ران درمر وزیر امور راهبردی این رژیم به قاهره شد تا طرح ترامپ را بررسی کند و تأکید داشت که هدف این است که "مذاکرات طی چند روز آینده به اتمام برسد.

نتانیاهو در پایان، به تشریح مرحله دوم جنگ پرداخت و بدون اشاره به این که در قریب دو سال گذشته نتوانسته است به این خواسته برسد، مدعی شد: هدف این فاز خلع سلاح حماس و پاکسازی کامل نوار غزه از هرگونه تسلیحات است؛ خواه این هدف از طریق توافق محقق شود یا از طریق اقدام نظامی.