سفر «ویتکاف» و داماد ترامپ به مصر برای مذاکره درباره آزادی اسیران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، یک مقام آمریکایی اعلام کرد که استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده و جارد کوشنر داماد ترامپ قرار است به مصر سفر کنند.

بر اساس اعلام این رسانه، سفر مذکور آخر هفته (به وقت محلی) انجام خواهد شد و هدف از آن مذاکره برای نهایی کردن جزئیات طرح آمریکا در راستای پایان دادن به جنگ در غزه ادعا شده است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز به نقل از مسئولان آگاه آمریکایی و عرب گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به‌زودی «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا و «جارد کوشنر» داماد یهودی خود را برای کمک به دستیابی به توافق آتش بس در غزه راهی غرب آسیا خواهد کرد.

رسانه‌های عبری نیز مدعی شدند که هیئت‌ هایی از رژیم صهیونیستی و حماس راهی قاهره شده‌اند.